हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMahua Election Result 2025 Live: महुआ में तेज प्रताप यादव की प्रतिष्ठा दांव पर, भाई तेजस्वी की पार्टी का भी है दबदबा

Mahua Election Result 2025 Live: महुआ में तेज प्रताप यादव की प्रतिष्ठा दांव पर, भाई तेजस्वी की पार्टी का भी है दबदबा

Mahua Assembly Election Result 2025 Live: बिहार की महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन के बीच कांटे की टक्कर देखने मिल रही है. आखिर इस बार तेज प्रताप दूसरी बार जीतने में कामयाब होंगे या नहीं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 07:08 AM (IST)

LIVE

Key Events
Mahua Assembly Election Result 2025 Live Updates Alinagar RLJP Sanjay Kumar Singh RJD Mukesh Roshan Jan Suraaj Mahua Election Result 2025 Live: महुआ में तेज प्रताप यादव की प्रतिष्ठा दांव पर, भाई तेजस्वी की पार्टी का भी है दबदबा
महुआ चुनाव परिणाम
Source : Abp live

Background

बिहार चुनाव में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी इस बार अकेले अपने दम पर राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं. तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं. महुआ सीट इस बार बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है. इस सीट पर तेज प्रताप यादव अपनी बनाई हुई पार्टी जनशक्ति जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं. 

एग्जिट पोल के नतीजों में तेज प्रताप यादव की महुआ विधानसभा सीट फंसती हुई नजर आ रही है. इस सीट पर आरजेडी ने मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया है. मुकेश रोशन महुआ सीट से वर्तमान में विधायक हैं. ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. इसका जवाब शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज मिलने जा रहा है. 

महुआ सीट पर क्या कहते पिछले नतीजे

वैशाली जिले की 8 सीटों में महुआ सीट भी आती है. इस सीट पर साल 2015 के चुनाव में पहली बार तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज की थी और विधानसभा पहुंचे थे. तेज प्रताप यादव ने 28,155 वोटों से सीट जीती थी. इसके बाद 2020 के चुनावों में तेज प्रताप यादव ने महुआ छोड़कर हसनपुर सीट से चुनाव लड़ा था. पिछले चुनाव में महुआ सीट पर मुकेश रोशन ने जेडीयू के उम्मीदवार को 13,687 वोटों के अंतर से हराया था. 

इस बार इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया. रोमांचक मुकाबले में तेज प्रताप यादव की सीट के फंसने की संभावना जताई जा रही है. आरजेडी के मुकेश रोशन इस बाजी को जीत सकते हैं. तेज प्रताप यादव अपने बलबूते इस सीट को जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं यह देखना होगा. 

एग्जिट पोल पर तेज प्रताप ने दिया करारा जवाब

दोनों चरणों की वोटिंग पूरी होने के बाद से ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए. इसमें तेज प्रताप यादव की हार के संकेत नजर आए. एग्जिट पोल के नतीजों पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी महुआ सीट निकल रही है. मैं एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता हूं. 

फिलहाल असल नतीजों में तेज प्रताप जीतते हैं या नहीं यह तो शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज दोपहर तक रूझानों में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है. इस सीट पर सभी की निगाहें बेसब्री से बनी हुई हैं. ऐसे में देखना यह होगा कि महुआ सीट से तेज प्रताप दूसरी बार जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब दोपहर तक आने वाले रूझानों से साफ हो जाएगा. 

06:42 AM (IST)  •  14 Nov 2025

Mahua Election Result 2025 Live:तेज प्रताप यादव ने किया निरीक्षण

जनशक्ति जनता दल प्रमुख और महुआ सीट से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने राजनारायण कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया.

Load More
Tags :
Mahua News Bihar Election Result Live Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Streaming: आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल आईफोन आने से पहले सैमसंग ने कर ली मुकाबले की तैयारी, टक्कर देने के लिए करेगी ये काम
फोल्डेबल आईफोन आने से पहले सैमसंग ने कर ली मुकाबले की तैयारी, टक्कर देने के लिए करेगी ये काम
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: 'हक'- 'द गर्लफ्रेंड' का दबदबा कायम, दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'हक' के आगे दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

शादी की पार्टी में दूल्हे पर LIVE अटैक !
Pune Accident: पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग | Maharashtra | Breaking
Bihar Election: जातियों के रुझान...अनुमान या अंतिम परिणाम?| NDA | JDU | JJD | AIMIM |Chitra Tripathi
Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Streaming: आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल आईफोन आने से पहले सैमसंग ने कर ली मुकाबले की तैयारी, टक्कर देने के लिए करेगी ये काम
फोल्डेबल आईफोन आने से पहले सैमसंग ने कर ली मुकाबले की तैयारी, टक्कर देने के लिए करेगी ये काम
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: 'हक'- 'द गर्लफ्रेंड' का दबदबा कायम, दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'हक' के आगे दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बिजनेस
काम से निकाल दिए जाएंगे 15000 लोग, एक और कंपनी करने वाली है छंटनी; चपेट में आएंगे ये कर्मचारी
काम से निकाल दिए जाएंगे 15000 लोग, एक और कंपनी करने वाली है छंटनी; चपेट में आएंगे ये कर्मचारी
मोबाइल
भारत में लॉन्च हो गया OnePlus 15, फीचर्स, कीमत और लॉन्च ऑफर तक सब जानिए
भारत में लॉन्च हो गया OnePlus 15, फीचर्स, कीमत और लॉन्च ऑफर तक सब जानिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
NIT में निकली बंपर भर्ती, ग्रुप A, B और C के इतने पदों के लिए जल्द करें आवेदन, जानें सब कुछ
NIT में निकली बंपर भर्ती, ग्रुप A, B और C के इतने पदों के लिए जल्द करें आवेदन, जानें सब कुछ
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget