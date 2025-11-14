(Source: ECI | ABP NEWS)
Mahua Election Result 2025 Live: महुआ में तेज प्रताप यादव की प्रतिष्ठा दांव पर, भाई तेजस्वी की पार्टी का भी है दबदबा
Mahua Assembly Election Result 2025 Live: बिहार की महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन के बीच कांटे की टक्कर देखने मिल रही है. आखिर इस बार तेज प्रताप दूसरी बार जीतने में कामयाब होंगे या नहीं.
Background
बिहार चुनाव में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी इस बार अकेले अपने दम पर राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं. तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं. महुआ सीट इस बार बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है. इस सीट पर तेज प्रताप यादव अपनी बनाई हुई पार्टी जनशक्ति जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं.
एग्जिट पोल के नतीजों में तेज प्रताप यादव की महुआ विधानसभा सीट फंसती हुई नजर आ रही है. इस सीट पर आरजेडी ने मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया है. मुकेश रोशन महुआ सीट से वर्तमान में विधायक हैं. ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. इसका जवाब शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज मिलने जा रहा है.
महुआ सीट पर क्या कहते पिछले नतीजे
वैशाली जिले की 8 सीटों में महुआ सीट भी आती है. इस सीट पर साल 2015 के चुनाव में पहली बार तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज की थी और विधानसभा पहुंचे थे. तेज प्रताप यादव ने 28,155 वोटों से सीट जीती थी. इसके बाद 2020 के चुनावों में तेज प्रताप यादव ने महुआ छोड़कर हसनपुर सीट से चुनाव लड़ा था. पिछले चुनाव में महुआ सीट पर मुकेश रोशन ने जेडीयू के उम्मीदवार को 13,687 वोटों के अंतर से हराया था.
इस बार इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया. रोमांचक मुकाबले में तेज प्रताप यादव की सीट के फंसने की संभावना जताई जा रही है. आरजेडी के मुकेश रोशन इस बाजी को जीत सकते हैं. तेज प्रताप यादव अपने बलबूते इस सीट को जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं यह देखना होगा.
एग्जिट पोल पर तेज प्रताप ने दिया करारा जवाब
दोनों चरणों की वोटिंग पूरी होने के बाद से ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए. इसमें तेज प्रताप यादव की हार के संकेत नजर आए. एग्जिट पोल के नतीजों पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी महुआ सीट निकल रही है. मैं एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता हूं.
फिलहाल असल नतीजों में तेज प्रताप जीतते हैं या नहीं यह तो शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज दोपहर तक रूझानों में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है. इस सीट पर सभी की निगाहें बेसब्री से बनी हुई हैं. ऐसे में देखना यह होगा कि महुआ सीट से तेज प्रताप दूसरी बार जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब दोपहर तक आने वाले रूझानों से साफ हो जाएगा.
Mahua Election Result 2025 Live:तेज प्रताप यादव ने किया निरीक्षण
जनशक्ति जनता दल प्रमुख और महुआ सीट से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने राजनारायण कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया.
