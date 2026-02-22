हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMatuknath Choudhary: लव गुरु मटुकनाथ चौधरी को आया गुस्सा? 'जब जूली मेरे साथ थी तो…'

Matuknath Choudhary: लव गुरु मटुकनाथ चौधरी को आया गुस्सा? 'जब जूली मेरे साथ थी तो…'

Love Guru Matuknath Choudhary: मटुकनाथ चौधरी ने जूली की चिंता करने वालों के खिलाफ आक्रोश जताया है. उन्होंने कहा कि जूली की चिंता करने के लिए मां, पिता, भाई, भाभी, बहनें हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 22 Feb 2026 10:57 PM (IST)
Preferred Sources

लव गुरु के नाम से मशहूर और रिटायर्ड प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं. इसका कारण है कि वे हर दिन फेसबुक पर कुछ न कुछ अपने जीवन या प्रेमिका से जुड़ी बातों को लेकर पोस्ट कर रहे हैं. रविवार (22 फरवरी, 2026) को मटुकनाथ चौधरी फेसबुक पर एक पोस्ट कर वैसे लोगों को निशाने पर लिया जो कभी उनकी पत्नी तो कभी उनकी प्रेमिका जूली के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं.

अपने फेसबुक पोस्ट में मटुकनाथ चौधरी लिखते हैं, "जब जूली मेरे साथ थी तो अनेक लोगों को मेरी पत्नी की बड़ी चिंता थी. अब वही लोग पत्नी को भूल गए और जूली की चिंता करने लग गए! न तब मेरी पत्नी ने उन्हें चिंता करने कहा था और न अब जूली ने कहा है! लेकिन दयानिधान स्त्री-दुख कातर करुणावान और करुणामयी देव -देवियां भला कैसे मान सकते हैं! वे तो चिंता करके ही दम मारेंगे!"

'अगर कल मैं जूली की सहायता…'

मटुकनाथ चौधरी ने कहा, "मजे की बात है कि ऐसे उदार महामनाओं को क्या पता जूली की चिंता करनेवाली उनकी सहृदय मां हैं, सक्षम पिता हैं. अत्यंत मेधावी भाई और भाभी हैं, बहनें हैं, जीजा हैं, मौसा हैं, मौसी हैं, मामा हैं, मामी हैं. सभी संपन्न और उच्च पदस्थ हैं. मगर ऐसे दयालु लोगों का भी तो कर्तव्य है. सो वे कर्तव्य-पालन से कैसे पीछे हट सकते हैं! वे दयालुता के मैदान में तबतक डटे रहेंगे, जबतक उनसे कोई मांग नहीं रहा है. अगर कल मैं जूली की सहायता के लिए खाता नंबर और क्यूआर कोड जारी कर दूं तो ये दयावीर न जाने किस बिल में घुस जाएंगे! दान करने आएंगे वही जो कभी दया दिखाने नहीं आए थे!"

मटुकनाथ चौधरी ने एक दूसरे फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि जूली कभी भी मेंटल हॉस्पिटल में नहीं रही. उनकी एक रुग्ण फोटो 2019 की है, जिसे 2020 से ही हर साल फेसबुक पर डालकर मंदबुद्धि के बेरोजगार लोग अपना-अपना वैलेंटाइन डे मनाते आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें- 'तुम केवल प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते', मटुकनाथ से बोली 'जानू', खुद सुनाई कहानी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Matuknath Choudhary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Matuknath Choudhary: लव गुरु मटुकनाथ चौधरी को आया गुस्सा? 'जब जूली मेरे साथ थी तो…'
लव गुरु मटुकनाथ चौधरी को आया गुस्सा? 'जब जूली मेरे साथ थी तो…'
बिहार
बिहार NDA में शराबबंदी पर कलह! BJP की मांग पर नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड
बिहार NDA में शराबबंदी पर कलह! BJP की मांग पर नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड
बिहार
बिहार: बिहटा में बालू माफिया का आतंक, खनन विभाग की टीम पर हमला
बिहार: बिहटा में बालू माफिया का आतंक, खनन विभाग की टीम पर हमला
बिहार
BJP में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव? सांसद निशिकांत दुबे ने चौंकाया
BJP में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव? सांसद निशिकांत दुबे ने चौंकाया
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तेलुगु सिनेमा में हलचल, नानी की नई फिल्म में तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित की एंट्री की चर्चा (22.02.2026)
PM Modi On Congress: मेरठ में मोदी के 'शोले'! | Rahul Gandhi | Meerut Rally | PM Modi
'ब्रेक फेल' करने वाले का ईशान किशन कहते हैं!
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर 'नया' रण...माघ मेला में किया यौन शोषण? | Seedha Sawal
ICICI Prudential की Swasthya Pension Scheme launch | Retirement + Medical Plan Explained| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने आरोपी कृष्ण हरि की गाड़ी बरामद की, एक और कार्यकर्ता हिरासत में
AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने आरोपी कृष्ण हरि की गाड़ी बरामद की, एक और कार्यकर्ता हिरासत में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR से संत समाज में मची हलचल, रख दी यह बड़ी मांग
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR से संत समाज में मची हलचल, रख दी यह बड़ी मांग
क्रिकेट
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का अजीबो-गरीब रिकॉर्ड; 'कुदरत का निजाम' बना आफत
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज हुआ अजीबो-गरीब रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
विश्व
तारिक रहमान के PM बनते ही ड्रैगन ने चली चाल, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर फिर भेजा मैसेज, भारत के लिए झटका!
तारिक रहमान के PM बनते ही ड्रैगन ने चली चाल, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर फिर भेजा मैसेज, भारत के लिए झटका!
नौकरी
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
ट्रेंडिंग
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget