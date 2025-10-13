बिहार चुनाव 2025: NDA में हुए सीट बंटवारे पर शांभवी चौधरी की प्रतिक्रिया, 'संतोषजनक सीटें...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: NDA में हुए सीट बंटवारे पर शांभवी चौधरी की प्रतिक्रिया, 'संतोषजनक सीटें...'

Bihar Assembly Election 2025: चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को एनडीए में 29 सीटें मिली हैं. इस बीच शांभवी चौधरी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 13 Oct 2025 06:22 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद सियासी उठापटक तेज हो गई है. महागठबंधन में नहीं लेकिन एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है. बीजेपी को 101, जेडीयू को 101, एलजेपी रामविलास को 29, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 और आरएलएसपी को 6 सीटें दी गई हैं. सीट बंटवारे के बाद सभी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है. इसी बीच चिराग पासवान की पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

सीट बंटवारे पर शांभवी चौधरी की प्रतिक्रिया 

सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, "चिराग पासवान ने बताया था कि हमारी पार्टी की प्राथमिकता क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है जैसे लोकसभा 2024 चुनावों में अपना 100 फीसदी स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था, विधानसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन भी वैसा ही रहे, यह पार्टी की प्राथमिकता थी."

सम्मानजनक सीटें पार्टी को मिल गई- शांभवी

उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर कहा, "चिराग पासवान ने ट्वीट के जरिए कहा था कि बहुत ही सम्मानजनक तरीके से एनडीए सीट बंटवारा कर चुका है. इससे यह चीज साफ हो गई है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो सम्मानजनक सीटों की बात कर रही थी, वह सम्मानजनक सीटें पार्टी को मिल गई हैं." 

चुनाव के आगे की स्थिति पर शांभवी ने क्या कहा?

शांभवी चौधरी न्यूज़ एजेंसी एएनआई को यह बयान दिया है. आगे की रणनीति पर बात करते हुए शांभवी ने बताया कि हमारा टारगेट है कि कैसे इन 29 सीटों पर प्रदर्शन को मेंटेन कर सकें. लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी 100% स्ट्राइक रेट से जीतकर पांच सांसद वाली पार्टी बन गई थी.

उन्होंने आगे बताया, "जहां तक बात पार्टी और चुनाव चिह्न की है तो लोकसभा चुनाव से पहले जो पार्टी की स्थिति थी आज हम उससे बेहतर स्थिति में हैं. उस स्थिति को हमें विधानसभा की जमीन पर उतारकर काम करना है. जिस तरह से हम अपना (M-Y) समीकरण लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी समीकरण को साधते हुए हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है.

Published at : 13 Oct 2025 06:21 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav LJP Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
