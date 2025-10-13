बिहार चुनाव 2025: NDA में हुए सीट बंटवारे पर शांभवी चौधरी की प्रतिक्रिया, 'संतोषजनक सीटें...'

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद सियासी उठापटक तेज हो गई है. महागठबंधन में नहीं लेकिन एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है. बीजेपी को 101, जेडीयू को 101, एलजेपी रामविलास को 29, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 और आरएलएसपी को 6 सीटें दी गई हैं. सीट बंटवारे के बाद सभी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है. इसी बीच चिराग पासवान की पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

सीट बंटवारे पर शांभवी चौधरी की प्रतिक्रिया

सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, "चिराग पासवान ने बताया था कि हमारी पार्टी की प्राथमिकता क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है जैसे लोकसभा 2024 चुनावों में अपना 100 फीसदी स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था, विधानसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन भी वैसा ही रहे, यह पार्टी की प्राथमिकता थी."

सम्मानजनक सीटें पार्टी को मिल गई- शांभवी

उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर कहा, "चिराग पासवान ने ट्वीट के जरिए कहा था कि बहुत ही सम्मानजनक तरीके से एनडीए सीट बंटवारा कर चुका है. इससे यह चीज साफ हो गई है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो सम्मानजनक सीटों की बात कर रही थी, वह सम्मानजनक सीटें पार्टी को मिल गई हैं."

#WATCH पटना: LJP(रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने NDA में सीट शेयरिंग पर कहा, "हमारा टारगेट है कि कैसे इन 29 सीट पर प्रदर्शन को मेंटेन कर सकें। लोकसभा चुनाव में हम 100% स्ट्राइक रेट से जीतकर 5 सांसद वाली पार्टी बने... लोकसभा चुनाव से पहले जो पार्टी की स्थिति थी आज हम उससे बेहतर… pic.twitter.com/vUwp17ZNoX — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 13, 2025

चुनाव के आगे की स्थिति पर शांभवी ने क्या कहा?

शांभवी चौधरी न्यूज़ एजेंसी एएनआई को यह बयान दिया है. आगे की रणनीति पर बात करते हुए शांभवी ने बताया कि हमारा टारगेट है कि कैसे इन 29 सीटों पर प्रदर्शन को मेंटेन कर सकें. लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी 100% स्ट्राइक रेट से जीतकर पांच सांसद वाली पार्टी बन गई थी.

उन्होंने आगे बताया, "जहां तक बात पार्टी और चुनाव चिह्न की है तो लोकसभा चुनाव से पहले जो पार्टी की स्थिति थी आज हम उससे बेहतर स्थिति में हैं. उस स्थिति को हमें विधानसभा की जमीन पर उतारकर काम करना है. जिस तरह से हम अपना (M-Y) समीकरण लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी समीकरण को साधते हुए हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है.