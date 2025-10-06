2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ना सिर्फ राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हैं बल्कि निर्वाचन आयोग भी एक्शन मोड में आ गया है. सोमवार (06 अक्टूबर, 2025) को चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी. देखना होगा कि कितने चरण में चुनाव इस बार होता है. बीते चार टर्म पर नजर डालें तो सबसे अधिक 2010 में छह चरणों में बिहार में वोटिंग हुई थी. हर बार नीतीश कुमार ने ही सीएम पद की शपथ ली है. नीचे 2005 से लेकर 2020 तक के आंकड़ों पर एक नजर डालें.

2005 के चुनाव पर एक नजर

2005 में तीन सितंबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी. चार फेज में बिहार में चुनाव हुआ था. रिजल्ट की बात करें तो 22 नवंबर 2005 को आया था जबकि 24 नवंबर 2005 को सीएम पद की शपथ.

कब-कब हुआ था चुनाव?

फेज 1- 18 अक्टूबर, 61 सीटों पर

फेज 2- 26 अक्टूबर, 69 सीटों पर

फेज 3- 13 नवंबर, 72 सीटों पर

फेज 4- 19 नवंबर, 41 सीटों पर

2010 के चुनाव पर एक नजर

2010 के विधानसभा चुनाव को याद करें तो 6 सितंबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी. 2010 में छह फेज में चुनाव हुआ था. 24 नवंबर 2010 को रिजल्ट जारी हुआ था. वहीं 26 नवंबर 2010 को सीएम पद की शपथ दिलाई गई थी.

कब-कब हुआ था चुनाव?

फेज 1- 21 अक्टूबर, 47 सीटों पर

फेज 2- 24 अक्टूबर, 45 सीटों पर

फेज 3- 28 अक्टूबर, 48 सीटों पर

फेज 4- 01 नवंबर, 42 सीटों पर

फेज 5- 09 नवंबर, 35 सीटों पर

फेज 6- 20 नवंबर, 26 सीटों पर

2015 के चुनाव पर एक नजर

2015 में 9 सितंबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी. पांच फेज में चुनाव हुआ था. रिजल्ट 08 नवंबर 2015 को जारी हुआ था. वहीं 20 नवंबर 2015 को सीएम पद की शपथ दिलाई गई थी.

कब-कब हुआ था चुनाव?

फेज 1- 12 अक्टूबर, 49 सीटों पर

फेज 2- 16 अक्टूबर, 32 सीटों पर

फेज 3- 28 अक्टूबर, 50 सीटों पर

फेज 4- 01 नवंबर, 55 सीटों पर

फेज 5- 05 नवंबर, 57 सीटों पर

2020 के चुनाव पर एक नजर

2020 में 25 सितंबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी. तीन फेज में चुनाव हुआ था. रिजल्ट 10 नवंबर 2020 को जारी हुआ था. वहीं 16 नवंबर 2020 को सीएम पद की शपथ दिलाई गई थी.

कब-कब हुआ था चुनाव?

फेज 1- 28 अक्टूबर, 71 सीटों पर

फेज 2- 03 नवंबर, 94 सीटों पर

फेज 3- 07 नवंबर, 78 सीटों पर

