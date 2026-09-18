JDU में खेला होगा? नीतीश कुमार की बैठक में नहीं पहुंचे ललन सिंह

नीतीश कुमार की आज (18 सितंबर) की बैठक में जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले ललन सिंह शामिल नहीं हुए. ललन सिंह की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, ललन सिंह की अनुपस्थिति पर विधायकों ने सवाल उठाए. जब जेडीयू विधायक विनय चौधरी से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो वह खुलकर कुछ नहीं बोले. बस इतना कहा कि अपने मंत्रालय के काम में व्यस्त होंगे.

RJD बोली- JDU में बड़ी टूट होगी

ललन सिंह की गैरमौजूदगी पर आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया. आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है. पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है. उन्होंने कहा कि ये विस्फोटक रूप लेगा और पार्टी में बड़ी टूट होगी.

संजय झा बोले- कोई सांसद नहीं आए थे

बैठक के बाद जब मीडिया ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से ललन सिंह की अनुपस्थिति पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, "सारे विधायक आए थे. तीन-चार किसी कारण से नहीं आए. कोई बीमार है तो कोई बिहार से बाहर है. ललन सिंह पार्टी के सीनियर नेता हैं. एमएलए और एमएलसी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम था. सांसदों के लिए पार्टी ने नहीं तय किया हुआ था. कोई सांसद नहीं आए थे. ललन सिंह से तो रोज बात होती है. कल शाम में भी बात हुई थी."

बैठक में किन मुद्दों पर हुई बात?

संजय झा ने आगे बताया, "पहली बार जो विधायक बनकर आए हैं, उनके लिए ये बैठक महत्वपूर्ण थी. हमने सभी विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को बुलाया था. तीन घंटे ये बैठक चली. बिहार की अर्थव्यवस्था-ग्रोथ, कमी को कैसे पूरा किया जाए, कानून बनता है तो लागू कैसे होता है, स्टेट और सेंटर के पावर, इन मुद्दों पर लंबी बातचीत हुई. जितने लोग आए थे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत सारे सवाल पूछे गए जिनके जवाब दिए गए."

बैठक में शामिल हुए निशांत कुमार

इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे और मंत्री निशांत कुमार भी दिखे. निशांत कुमार को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जाता है. मीटिंग में मौजूद नेताओं ने पिता-पुत्र के समर्थन में नारे लगाए.

अनंत सिंह को नीरज कुमार की चेतावनी, 'हम अपराधी के लिए कहर हैं'