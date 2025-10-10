बिहार चुनाव: नीतीश कुमार को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री ने छोड़ी JDU, थामा तेजस्वी यादव का हाथ!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: नीतीश कुमार को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री ने छोड़ी JDU, थामा तेजस्वी यादव का हाथ!

Bihar Election 2025: पूर्व विधायक लक्ष्मेश्वर राय ने जदयू छोड़कर राजद का दामन थामा. उन्होंने संजय झा पर मनमानी का आरोप लगाया और कहा कि नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया गया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 10 Oct 2025 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मधुबनी जिले की लौकहा सीट से विधायक रह चुके लक्ष्मेश्वर राय ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया. लक्ष्मेश्वर राय ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD)में शामिल हो गए.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रह चुके लक्ष्मेश्वर राय ने अपने इस्तीफे के लिए पार्टी में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा की ‘मनमानी’ को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "अब पार्टी में नीतीश कुमार नहीं, बल्कि संजय झा सब कुछ चला रहे हैं. मुख्यमंत्री को किनारे कर दिया गया है और कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती."

चिराग पासवान की वजह से हारे थे 2020 का चुनाव?

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लक्ष्मेश्वर राय को लौकहा में RJD प्रत्याशी भारत भूषण मंडल ने मात्र 1,007 मतों से हराया था. उस चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की वजह से वोट कटे थे, जिसे राय की हार का मुख्य कारण माना गया.

क्या बदलेंगे मधुबनी के समीकरण?

राजनीतिक जानकारों की मानें तो लक्ष्मेश्वर राय के RJD में शामिल होने से मधुबनी जिले के समीकरणों पर बड़ा असर पड़ सकता है. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दो महीनों में लौकहा क्षेत्र का दो बार दौरा किया है, जिससे यह सीट उनकी प्राथमिकता में मानी जा रही है.

पहले ही दे चुके थे RJD में आने के संकेत

सूत्रों के अनुसार, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान संकेत दिए थे कि अगर उन्हें लौकहा से टिकट नहीं मिला, तो वह आरजेडी का रुख करेंगे और आखिर में उन्होंने ऐसा ही किया.

Published at : 10 Oct 2025 07:13 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav JDU NITISH KUMAR Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
