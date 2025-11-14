(Source: ECI | ABP NEWS)
Lakhisarai Election Result 2025 Live: विजय सिन्हा के सिर सजेगा जीत का सेहरा या कांग्रेस की बल्ले-बल्ले? 8 बजे से आएंगे रिजल्ट
Lakhisarai Assembly Election Result 2025 Live: बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और कांग्रेस के अमरेश कुमार लखीसराय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट पर इस बार कौन जीतेगा इसका नतीजा शाम तक आ जाएगा.
Background
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट पर बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है. यहां से कांग्रेस ने अमरेश कुमार अनीश को मैदान में उतारा है. एनडीए और महागठबंधन के बीच लखीसराय सीट पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है.
इस सीट पर जीत के लिए दोनों ही गठबंधन के उम्मीदवार दावा ठोक रहे हैं. शुक्रवार (14 नवंबर) की सुबह 8 बजे से ही इस सीट के रूझाना आना शुरू हो जाएंगे. फिलहाल सभी की नजर विजय सिन्हा और अमरेश कुमार की जीत पर हैं. इस सीट पर किसका कब्जा होगा यह शाम तक नतीजों में सामने आ जाएगा.
इतने प्रत्याशी ठोक रहे हैं ताल
लखीसराय सीट से कुल 14 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं. यहां से 6 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं. इसके अलावा जनसुराज पार्टी की ओर से सूरज कुमार और बसपा से प्रवाल कुमार को टिकट दिया गया है. वहीं बीजेपी से विजय सिन्हा और कांग्रेस से अमरेश कुमार मैदान में हैं.
इस सीट पर आने वाले नतीजों में निर्दलीय और अन्य दलों की भूमिका देखने लायक होगी. फिलहाल सभी को शुक्रवार यानी आज आने वाले परिणामों का इंतजार है. एग्जिट पोल्स के रूझानों में यह सीट विजय सिन्हा के खाते में जाती हुई दिख रही है.
पिछले चुनाव के नतीजों पर एक नजर
बात करें साल 2015 के चुनावों के नतीजों की तो विजय सिन्हा ने जेडीयू के उम्मीदवार रामानंद मंडल को 6,556 वोटों के अंतर से हराया था. वहीं 2020 के चुनाव में विजय सिन्हा ने कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार को लगभग 1 हजार से ज्यादा वोटों से पराजित किया था.
इस बार 2025 के चुनावों में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों को दोबारा से उतारा है. अब शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस के उम्मीदवार अमरेश कुमार विजय सिन्हा को पटखनी दे पाएंगे या फिर बीजेपी यहां जीत हासिल करने में कामयाब होगी.
Lakhisarai Election Result 2025 Live: जनता तय करेगी कौन जीतेगा चुनाव- विजय सिन्हा
बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि "चुनाव कौन जीतेगा, यह जनता तय करेगी। परिवारवादी लोग राजनीति को अपनी जागीर समझते हैं। लेकिन बिहार की जनता 'जंगलराज' के 'युवराज' को कड़ा संदेश देगी."
Lakhisarai Election Result 2025 Live:ईश्वर की दर पर पहुंचे विजय सिन्हा
लखीसराय सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा ने मतगणना से पहले पूजा पाठ किया. उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी.
