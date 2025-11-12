एग्जिट पोल के बाद नीतीश कुमार की JDU का जोश हाई! इतनी सीटों पर की जीत की भविष्यवाणी

बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मंगलवार (11 नवंबर) को एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर दिए गए. ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए के पक्ष में आने के बाद जेडीयू का जोश हाई दिख रहा है. इस बीच JDU नेता केसी त्यागी ने लालू यादव के 15 साल के शासन और नीतीश कुमार के 20 साल के शासन की तुलना करते हुए बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा जेडीयू को कम से कम 80 सीटें मिलेंगी.

जेडी(यू) नेता केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "यह लालू यादव के 15 साल के शासन और नीतीश कुमार के 20 साल के सुशासन के बीच का चुनाव था. हमारे विरोधियों के पास नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बारे में कहने को कुछ नहीं था. लिहाजा एनडीए जीतेगा, JDU को कम से कम 80 सीटें मिलेंगी."

VIDEO | On Exit Polls, JD(U) leader KC Tyagi (@KCTyagiJDU) says, "This election was about the 15 years of rule of Lalu Yadav, and the good governance of 20 years of Nitish Kumar. The opponents had nothing to say about the 20 years of rule of Nitish Kumar. NDA will win, JD(U) will… pic.twitter.com/bhWYBhlk8v — Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025

एग्जिट पोल में JDU की सीटों में इजाफा

अलग-अलग एग्जिट पोल के आंकड़ों में जेडीयू की सीटों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है. MATRIZE IANS एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीयू को 67-75 सीटें मिलने का अनुमान है. इस पोल के मुताबिक NDA को 147-167 सीटें मिल सकती हैं. इसमें बीजेपी को 65-73 सीटें मिलने का अनुमान है. चिराग पासवान की पार्टी को 7-9 सीटें मिलने का अनुमान है. इसके मुताबिक हम को 4-5 सीटें जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-2 सीटें मिलेंगी.

चाणक्या स्ट्रैटीजीज एग्जिट पोल में JDU की सीटें?

चाणक्या स्ट्रैटीजीज (Chanakya Strategies) के एग्जिट पोल में जेडीयू को 52 से 57 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, बीजेपी को 70 से 75 सीटें मिल सकती है. एलजेपी (R) को 14 से 19 सीटें, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी 'हम' को 0-2 सीटें जा सकती हैं. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2-3 सीटें मिलने की संभावना है.

दैनिक भास्कर एग्जिट पोल में JDU की कितने सीटें?

दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीयू को 59-68 सीटें मिलने की संभावना है. इस पोल के मुताबिक एनडीए को शानदार बहुमत मिलता दिख रहा है. इसके मुताबिक एनडीए को 145-160 सीटें मिलने का अनुमान है. बीजेपी को 72-82 सीटें, एलजेपी को 4-5 सीटें और हम को 5-5 सीटें मिल सकती हैं.

POLSTRAT ने JDU को कितनी सीटें दीं?

POLSTRAT के अनुसार जेडीयू को 55-60 सीटें मिल सकती हैं. इस पोल के मुताबिक बीजेपी को 68-72 और LGP (आर) 9-12, हम 1-2 और आरएलम को 0-2 सीटें मिल सकती हैं. पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में एनडीए की सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की झोली में 55 से 62 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है.

JDU ने इस बार कितनी सीटों पर उतारे उम्मीदवार?

पिछली बार जेडीयू ने 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 43 सीटें मिली थीं. इस बार जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है. प्रदेश में इस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है. बहरहाल बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यह 14 नवंबर को ही साफ हो पाएगा.