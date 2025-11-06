बिहार की जनता से कन्हैया कुमार की अपील- 'घर-घर नौकरी पाने और पलायन रोकने के लिए करें वोट'
Kanhaiya Kumar on Bihar Election: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं से बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की है.
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बड़ा बयान आया है. उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र के महापर्व को धूमधाम से मनाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें.
कन्हैया कुमार ने कहा, "लोकतंत्र में किसी भी नागरिक की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि महापर्व (चुनाव) में हिस्सा लें. बिहार के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि पहले चरण की वोटिंग हो रही है. पहले मतदान फिर कोई दूजा काम."
कन्हैया कुमार का दावा- सरकार से नाराज है बिहार की जनता
न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, "हम जो लोगों से बात कर रहे हैं उनके भीतर जो एक शांति है... दरअसल, नाराजगी पल रही है. इस नाराजगी को बदलाव के रूप में परिवर्तित करें और घर-घर नौकरी के लिए मतदान करें. पलायन को रोकने के लिए मतदान करें."
Begusarai, Bihar: Congress leader Kanhaiya Kumar says, "In a democracy, the first responsibility of every citizen is to participate in this important event. I am appealing to all voters in Bihar to prioritize the first phase of voting above everything else. The people we have… pic.twitter.com/6dbC1a0FA6— IANS (@ians_india) November 6, 2025
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL