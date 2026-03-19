कंगना रनौत के बयान पर बिहार कांग्रेस का पलटवार, 'अगर उनकी व्यक्तिगत लाइफ में...'

बीजेपी सांसद कंगना रनौत के एक बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है. कंगना ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर यह कहा है कि उनसे महिलाएं असहज महसूस करती हैं. इस पर अब बिहार कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है. गुरुवार (19 मार्च, 2026) को बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने बयान जारी करते हुए कंगना रनौत पर निशाना साधा.

कांग्रेस नेता ने दी कंगना को नसीहत

डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर अशोभनीय टिप्पणी मीडिया में हाईलाइट रहने के लिए की है और यह अक्षम्य है. कांग्रेस नेता ने नसीहत देते हुए कहा कि महिला सांसद होकर उन्हें (कंगना रनौत) ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी व्यक्तिगत लाइफ में आदमी जाएगा तो बहुत कुछ निकलकर आ जाएगा इसलिए कम से कम ऐसी ओछी टिप्पणियों से बचिए.

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आगे हमला करते हुए बिहार के कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं के सम्मान पर कोई राहुल गांधी पर सवाल उठा रहा है तो कम से कम अपनी जिस विचारधारा के साथ वो (कंगना) खड़ी हैं उसको हाईलाइट करें. वह बताएं कि वहां महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं है?

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