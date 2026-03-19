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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारKangana Ranaut: कंगना रनौत के बयान पर बिहार कांग्रेस का पलटवार, 'अगर उनकी व्यक्तिगत लाइफ में...'

Kangana Ranaut: कंगना रनौत के बयान पर बिहार कांग्रेस का पलटवार, 'अगर उनकी व्यक्तिगत लाइफ में...'

Kangana Ranaut News: बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि कंगना रनौत को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए. पढ़िए कंगना के बयान पर और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Mar 2026 11:46 AM (IST)
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बीजेपी सांसद कंगना रनौत के एक बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है. कंगना ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर यह कहा है कि उनसे महिलाएं असहज महसूस करती हैं. इस पर अब बिहार कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है. गुरुवार (19 मार्च, 2026) को बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने बयान जारी करते हुए कंगना रनौत पर निशाना साधा.

कांग्रेस नेता ने दी कंगना को नसीहत

डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर अशोभनीय टिप्पणी मीडिया में हाईलाइट रहने के लिए की है और यह अक्षम्य है. कांग्रेस नेता ने नसीहत देते हुए कहा कि महिला सांसद होकर उन्हें (कंगना रनौत) ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी व्यक्तिगत लाइफ में आदमी जाएगा तो बहुत कुछ निकलकर आ जाएगा इसलिए कम से कम ऐसी ओछी टिप्पणियों से बचिए. 

यह भी पढ़ें- '…तो यह नरेंद्र मोदी की नैतिक विजय', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर किसने कह दी ये बात?

आगे हमला करते हुए बिहार के कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं के सम्मान पर कोई राहुल गांधी पर सवाल उठा रहा है तो कम से कम अपनी जिस विचारधारा के साथ वो (कंगना) खड़ी हैं उसको हाईलाइट करें. वह बताएं कि वहां महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं है?

यह भी पढ़ें- सम्राट चौधरी बिहार के CM होंगे या नहीं, क्या चाहते हैं नीतीश कुमार? करीबी मंत्री ने किया खुलासा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Mar 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Rahul Gandhi BIHAR NEWS
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