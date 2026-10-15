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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCJP के आंदोलन पर JDU का बड़ा बयान, '100-200 आदमी…'

CJP के आंदोलन पर JDU का बड़ा बयान, '100-200 आदमी…'

जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सीजेपी को बिना कॉन्सेप्ट वाला संगठन बताया है. उन्होंने कई सवाल भी उठाया है. पढ़िए क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 15 Oct 2026 03:13 PM (IST)
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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का दूसरा आंदोलन सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहा है. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के दो साथी सौरव दास और आशुतोष रांका तिहाड़ जेल में हैं. इस बीच अभिजीत दीपके कल (शुक्रवार) दिल्ली में लहरा दो तिरंगा कार्यक्रम करने जा रहे हैं. इस तरह के प्रदर्शन और आंदोलन के बीच सत्ता पक्ष के नेता सीजेपी को बिना किसी कॉन्सेप्ट वाला संगठन बता रहे हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार की पार्टी (जेडीयू) की ओर से भी सीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान आया है. गुरुवार (15 अक्टूबर, 2026) को जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सीजेपी के आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने संगठन को लेकर सवाल उठाए.

बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, "किसी कांसेप्ट पर यह संगठन थोड़ी बना है. किसी कांसेप्ट पर संगठन बनाना इतना आसान काम है? 100-200 आदमी को इकट्ठा करके आप कुछ कर लीजिए तो कोई उसकी कोई मान्यताएं हैं? इतना बड़ा देश है."

यह भी पढ़ें- CJP की 'तिरंगा यात्रा' पर BJP का बड़ा बयान, 'अच्छी बात है, लेकिन…'

इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर क्या बोले?

डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव ने CEC और SIR के खिलाफ INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया दी. जेडीयू नेता ने कहा, "राजनीति में आज लोक-लाज का जो कांसेप्ट है, उसका खात्मा हो गया है. कौन कब क्या बोल देता है, कौन क्या कर रहा है? यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है." 

दूसरी ओर बिहार में शिक्षकों और पुलिसकर्मियों की सैलरी रोके जाने पर कहा, "पुलिस डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग में जो CAG की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं कि भुगतान में गड़बड़ी हुई है... तो उसी की जांच की जा रही है, इसलिए उन लोगों के तनख्वाह पर रोक लगा दी गई है..."

यह भी पढ़ें- दिल्ली प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'दो दिन पहले अमित शाह…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Oct 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
CJP BIHAR NEWS Cockroach Janta Party
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