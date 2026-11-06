पटना के मनेर में एनकाउंटर के बाद बवाल, अस्पताल में रिंकू माली की पिटाई

बिहार की राजधानी पटना में पुलिस मुठभेड़ के बाद शुक्रवार (06 नवंबर) को दानापुर अनुमंडल अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ. मनेर के शेरपुर गांव के पास गंगा नदी के दियारा इलाके में मुठभेड़ के दौरान मारे गए तीन अपराधियों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाए गए थे. इसी दौरान मृतकों के परिजनों ने रिंकू माली पर हमला कर दिया और उसकी जमकर पिटाई की.

परिजनों का आरोप है कि रिंकू ही वह शख्स है जो तीनों को घर से बुलाकर ले गया था. इसके बाद पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया.

तीनों अपराधियों के शव अस्पताल पहुंचते ही उनके परिजन और समर्थक आक्रोशित हो गए. उन्होंने रिंकू माली को निशाना बनाया. इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति संभालने की कोशिश की. हंगामे के दौरान दानापुर एएसपी अजीत कुमार घायल हो गए. एक महिला कांस्टेबल और एक दारोगा के सिर में भी चोट आई है.

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मनेर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़

शुक्रवार सुबह मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव के पास गंगा नदी के दियारा इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई. इस दौरान पुलिस ने तीन अपराधियों को मार गिराया. वहीं, अपराधियों की गोली से मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया.

पैक्स अध्यक्ष की हत्या के आरोपी थे तीनों

मारे गए अपराधियों की पहचान जेपी यादव निवासी दानापुर, सूरज कुमार उर्फ राजा शर्मा निवासी शाहपुर और बबलू कुमार उर्फ सूरज कुमार निवासी मनेर के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, तीनों पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू की हत्या के आरोपी थे. पुलिस इस मामले में उनकी तलाश कर रही थी.

मौके से हथियार और कारतूस बरामद

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके से दो पिस्तौल, एक कट्टा, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए गए हैं. अस्पताल में हुए हंगामे और मारपीट के मामले में भी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

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