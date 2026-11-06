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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना के मनेर में एनकाउंटर के बाद बवाल, अस्पताल में रिंकू माली की पिटाई

पटना के मनेर में एनकाउंटर के बाद बवाल, अस्पताल में रिंकू माली की पिटाई

पटना के मनेर में पुलिस मुठभेड़ में तीन अपराधियों की मौत के बाद दानापुर अस्पताल में हंगामा हुआ. परिजनों ने रिंकू माली की पिटाई की. घटना में एएसपी समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 06 Nov 2026 12:53 PM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना में पुलिस मुठभेड़ के बाद शुक्रवार (06 नवंबर) को दानापुर अनुमंडल अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ. मनेर के शेरपुर गांव के पास गंगा नदी के दियारा इलाके में मुठभेड़ के दौरान मारे गए तीन अपराधियों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाए गए थे. इसी दौरान मृतकों के परिजनों ने रिंकू माली पर हमला कर दिया और उसकी जमकर पिटाई की.

परिजनों का आरोप है कि रिंकू ही वह शख्स है जो तीनों को घर से बुलाकर ले गया था. इसके बाद पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया.

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तीनों अपराधियों के शव अस्पताल पहुंचते ही उनके परिजन और समर्थक आक्रोशित हो गए. उन्होंने रिंकू माली को निशाना बनाया. इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति संभालने की कोशिश की. हंगामे के दौरान दानापुर एएसपी अजीत कुमार घायल हो गए. एक महिला कांस्टेबल और एक दारोगा के सिर में भी चोट आई है.

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मनेर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़

शुक्रवार सुबह मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव के पास गंगा नदी के दियारा इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई. इस दौरान पुलिस ने तीन अपराधियों को मार गिराया. वहीं, अपराधियों की गोली से मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया.

पैक्स अध्यक्ष की हत्या के आरोपी थे तीनों

मारे गए अपराधियों की पहचान जेपी यादव निवासी दानापुर, सूरज कुमार उर्फ राजा शर्मा निवासी शाहपुर और बबलू कुमार उर्फ सूरज कुमार निवासी मनेर के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, तीनों पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू की हत्या के आरोपी थे. पुलिस इस मामले में उनकी तलाश कर रही थी.

मौके से हथियार और कारतूस बरामद

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके से दो पिस्तौल, एक कट्टा, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए गए हैं. अस्पताल में हुए हंगामे और मारपीट के मामले में भी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 06 Nov 2026 12:53 PM (IST)
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