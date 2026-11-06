ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिवाली और छठ पर बिहार सरकार अलर्ट, आज से स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद्द

दिवाली और छठ पर बिहार सरकार अलर्ट, आज से स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद्द

त्योहार पर बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति का नियंत्रण कक्ष, हेल्पलाइन नंबर 104, कार्यरत रहेगा. राज्य की सभी 102 और अन्य एंबुलेंस सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा जाएगा.

Written By : अमित पांडेय |  Updated at : 06 Nov 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली और छठ को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है. आज (6 नवंबर) से 17 नवंबर तक स्वास्थ्यकर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है. सभी चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल या अन्य स्वास्थ्यकर्मी को इस अवधि में अवकाश नहीं मिलेगा. अपरिहार्य स्थिति में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से ही अवकाश दिया जा सकेगा. 

स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी अस्पतालों में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपस्थिति रहे. विभाग ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों, जिला अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
बिहार में अपराधी बेखौफ! अरवल में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत
बिहार में अपराधी बेखौफ! अरवल में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत
बिहार
जलस्रोत जीर्णोद्धार और गाद प्रबंधन नीति से क्या होगा बिहार को फायदा? समझें
जलस्रोत जीर्णोद्धार और गाद प्रबंधन नीति से क्या होगा बिहार को फायदा? समझें
बिहार
अनंत सिंह प्रयागराज के लिए रवाना, पप्पू सलमान की शादी में होंगे शामिल
अनंत सिंह प्रयागराज के लिए रवाना, पप्पू सलमान की शादी में होंगे शामिल
बिहार
बिहार को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 21 नवंबर को वैशाली में कार्यक्रम
बिहार को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 21 नवंबर को वैशाली में कार्यक्रम

24 घंटे रहेंगी आपातकालीन सेवाएं

त्योहारों के दौरान अस्पतालों में 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. इसके साथ ही प्रमुख छठ घाटों पर मेडिकल कैंप, एंबुलेंस, आवश्यक दवाओं और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इसे लेकर महकमा के सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों को खासतौर से सचेत रहने का निर्देश दिया है. 

स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के संचालन का निर्देश दिया है. इसके तहत अस्पतालों में जरूरी दवाओं, पट्टी, सर्जिकल सामग्री, आईवी फ्लूड और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. पटाखों से जलने, चोट लगने, सांस संबंधी परेशानी और अन्य आपातकालीन मामलों के उपचार के लिए विशेष बर्न वार्ड तथा आवश्यक बेड की व्यवस्था रखी जाएगी. सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर, क्रिटिकल केयर बेड और बर्न बेड को तैयार रखने का निर्देश दिया गया है.

छठ घाटों पर मेडिकल कैंप की व्यवस्था

बिहार में छठ के दौरान घाटों पर भारी भीड़ होती है. हादसे का डर रहता है. इसको देखते हुए सभी प्रमुख और संवेदनशील छठ घाटों पर मेडिकल कैंप स्थापित किए जाएंगे. जिले के सिविल सर्जन को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है. इन मेडिकल कैंपों में आवश्यक दवाओं के साथ चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों की 24 घंटे शिफ्टवार तैनाती सुनिश्चित की जाएगी. राज्य की सभी 102 और अन्य एंबुलेंस सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा जाएगा. एंबुलेंस में आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण, फर्स्ट-एड किट और पर्याप्त ईंधन की व्यवस्था रहेगी. 

यह भी पढ़ें- जलस्रोत जीर्णोद्धार और गाद प्रबंधन नीति से क्या होगा बिहार को फायदा? समझें

भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों और प्रमुख छठ घाटों पर एंबुलेंस की रणनीतिक तैनाती की जाएगी, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को कम समय में अस्पताल पहुंचाया जा सके.

छठ से पहले दिवाली है तो इसको लेकर भी विभाग अलर्ट मोड पर है. अस्पताल परिसरों में अग्निशामक उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता, फायर अलार्म और निकासी मार्गों की जांच सुनिश्चित की जाएगी. इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर भंडार और अस्पताल परिसर के आसपास दीये, मोमबत्ती एवं पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

राज्य स्तर पर बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति का नियंत्रण कक्ष, हेल्पलाइन नंबर 104, कार्यरत रहेगा. स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.

यह भी पढ़ें- शहजाद पूनावाला बने राइज एंड फॉल सीजन-2 के विनर, भड़के तेज प्रताप

About the author अमित पांडेय

अमित पांडेय, शिक्षा, बीपीएससी और समेत अन्य विभागों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Diwali Chhath BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में अपराधी बेखौफ! अरवल में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत
बिहार में अपराधी बेखौफ! अरवल में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत
बिहार
जलस्रोत जीर्णोद्धार और गाद प्रबंधन नीति से क्या होगा बिहार को फायदा? समझें
जलस्रोत जीर्णोद्धार और गाद प्रबंधन नीति से क्या होगा बिहार को फायदा? समझें
बिहार
अनंत सिंह प्रयागराज के लिए रवाना, पप्पू सलमान की शादी में होंगे शामिल
अनंत सिंह प्रयागराज के लिए रवाना, पप्पू सलमान की शादी में होंगे शामिल
बिहार
बिहार को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 21 नवंबर को वैशाली में कार्यक्रम
बिहार को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 21 नवंबर को वैशाली में कार्यक्रम
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
राजस्थान
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
इंडिया
किस बात पर खुशी से झूम उठे CJP के सौरव दास? बोले- 'ये जश्न मनाने का दिन'
किस बात पर खुशी से झूम उठे CJP के सौरव दास? बोले- 'ये जश्न मनाने का दिन'
क्रिकेट
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
साउथ सिनेमा
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में NDA के लिए चुनौती बनेंगे चिराग पासवान! गठबंधन नहीं हुआ तो लेंगे बड़ा फैसला
यूपी चुनाव में NDA के लिए चुनौती बनेंगे चिराग पासवान! गठबंधन नहीं हुआ तो लेंगे बड़ा फैसला
विश्व
न्यूयॉर्क में ममदानी का सियासी दबदबा बढ़ा, समर्थन वाले तीनों उम्मीदवार जीते; अमेरिकी संसद पहुंचे
न्यूयॉर्क में ममदानी का सियासी दबदबा बढ़ा, समर्थन वाले तीनों उम्मीदवार जीते; अमेरिकी संसद पहुंचे
शिक्षा
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget