दिवाली और छठ पर बिहार सरकार अलर्ट, आज से स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद्द

दिवाली और छठ को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है. आज (6 नवंबर) से 17 नवंबर तक स्वास्थ्यकर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है. सभी चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल या अन्य स्वास्थ्यकर्मी को इस अवधि में अवकाश नहीं मिलेगा. अपरिहार्य स्थिति में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से ही अवकाश दिया जा सकेगा.

स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी अस्पतालों में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपस्थिति रहे. विभाग ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों, जिला अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है.

24 घंटे रहेंगी आपातकालीन सेवाएं

त्योहारों के दौरान अस्पतालों में 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. इसके साथ ही प्रमुख छठ घाटों पर मेडिकल कैंप, एंबुलेंस, आवश्यक दवाओं और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इसे लेकर महकमा के सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों को खासतौर से सचेत रहने का निर्देश दिया है.

स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के संचालन का निर्देश दिया है. इसके तहत अस्पतालों में जरूरी दवाओं, पट्टी, सर्जिकल सामग्री, आईवी फ्लूड और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. पटाखों से जलने, चोट लगने, सांस संबंधी परेशानी और अन्य आपातकालीन मामलों के उपचार के लिए विशेष बर्न वार्ड तथा आवश्यक बेड की व्यवस्था रखी जाएगी. सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर, क्रिटिकल केयर बेड और बर्न बेड को तैयार रखने का निर्देश दिया गया है.

छठ घाटों पर मेडिकल कैंप की व्यवस्था

बिहार में छठ के दौरान घाटों पर भारी भीड़ होती है. हादसे का डर रहता है. इसको देखते हुए सभी प्रमुख और संवेदनशील छठ घाटों पर मेडिकल कैंप स्थापित किए जाएंगे. जिले के सिविल सर्जन को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है. इन मेडिकल कैंपों में आवश्यक दवाओं के साथ चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों की 24 घंटे शिफ्टवार तैनाती सुनिश्चित की जाएगी. राज्य की सभी 102 और अन्य एंबुलेंस सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा जाएगा. एंबुलेंस में आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण, फर्स्ट-एड किट और पर्याप्त ईंधन की व्यवस्था रहेगी.

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भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों और प्रमुख छठ घाटों पर एंबुलेंस की रणनीतिक तैनाती की जाएगी, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को कम समय में अस्पताल पहुंचाया जा सके.

छठ से पहले दिवाली है तो इसको लेकर भी विभाग अलर्ट मोड पर है. अस्पताल परिसरों में अग्निशामक उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता, फायर अलार्म और निकासी मार्गों की जांच सुनिश्चित की जाएगी. इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर भंडार और अस्पताल परिसर के आसपास दीये, मोमबत्ती एवं पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

राज्य स्तर पर बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति का नियंत्रण कक्ष, हेल्पलाइन नंबर 104, कार्यरत रहेगा. स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.

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