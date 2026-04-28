जमीन विवाद में मां और दो बच्चों की हत्या? फंदे से लटके मिले शव, पति ने पट्टीदारों पर लगाया आरोप

बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के मधुबन बाझिला गांव में घर के एक कमरे से मां और उसके दो मासूम बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. कमरे से फंदे की रस्सी भी बरामद हुई है. शव मिलने के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई. परिजनों ने जमीनी विवाद को लेकर रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया है.

पट्टीदारों पर लगाया घर में घुसकर मारने का आरोप

पुलिस ने मामले में दो पट्टीदारों को डिटेन किया है. बताया जा रहा है कि पहले से चल रहे जमीन विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया. परिजनों का कहना है कि आरोपियों ने घर में घुसकर मां और दोनों बच्चों की हत्या की. मृतका के पति संतोष कुमार साह उर्फ मिठाईलाल साह ने बताया कि वह अपने एक भाई के साथ शादी के कैटरिंग के काम से बाहर गए थे और देर रात तक वहीं थे.

सुबह घर लौटकर जब कमरे का दरवाजा खोला तो पत्नी और दो मासूम बच्चों का शव पड़ा हुआ था. उनका आरोप है कि शव रस्सी से बंधे हुए थे और इस घटना को उनके पट्टीदारों ने अंजाम दिया है, जिनसे पुराना जमीन विवाद चल रहा है. उन्होंने बताया कि पहले भी परिवार को परेशान किया जाता रहा है.

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मृतका की गोतनी ने भी कमरा बाहर से बंद होने का किया दावा

मृतका की गोतनी ने भी दावा किया कि सुबह उनका कमरा बाहर से बंद था, किसी तरह बाहर से कमरा खोलने के बाद देखा कि रीता, वैष्णवी और कन्हैया की फंदे से मौत हो चुकी है. उन्होंने भी पट्टीदारों पर घर में घुसकर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है. मामले में ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि महिला और उसके दो बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं.

पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है. जमीन विवाद की बात सामने आई है. मौके से रस्सी बरामद की गई है और एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भी भेजा दिया गया है और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है.

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