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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026पंजाब किंग्स के खिलाड़ी पर टूटा दुखों का पहाड़, कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसे दी श्रद्धांजलि? जानें किसके लिए जताया शोक

पंजाब किंग्स के खिलाड़ी पर टूटा दुखों का पहाड़, कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसे दी श्रद्धांजलि? जानें किसके लिए जताया शोक

Azmatullah Omarzai Mother Death: IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स मैच शुरू होने से पहले श्रेयस अय्यर ने साथी खिलाड़ी अजमतुल्लाह उमरजई की मां के निधन पर संवेदना जताई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Apr 2026 07:45 PM (IST)
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IPL 2026 में मंगलवार को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच खेला गया. मगर मुकाबला शुरू होने से पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि पूरी पंजाब किंग्स की टीम अजमतुल्लाह उमरजई और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है. अफगानिस्तान के 26 वर्षीय ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई की मां का निधन हो गया है. अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी और करीम जन्नत ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी पुष्टि की.

श्रेयस अय्यर ने दी श्रद्धांजलि

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में टॉस के समय पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अजमतुल्लाह उमरजई की मां को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "मैं पूरी टीम की ओर से अजमतुल्लाह उमरजई और उनके पूरे परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं. मुझे यकीन है कि हम हर सुख-दुख में उनका पूरा साथ देने के लिए मौजूद हैं."

उमरजई की मां का निधन

27 अप्रैल, सोमवार की शाम अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. नबी ने लिखा कि यह बताते हुए उन्हें खेद हो रहा है कि अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अजमतुल्लाह उमरजई की मां का निधन हो गया है. वहीं करीम जन्नत ने भी कहा कि वे इस कठिन समय में उमरजई और उनके परिवार के साथ खड़े हैं.

पंजाब किंग्स टीम ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस दुखद खबर पर शोक प्रकट किया था. बताते चलें कि अब तक उमरजई पूरे IPL 2026 सीजन में एक भी मैच नहीं खेले थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 Apr 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
SHREYAS IYER Azmatullah Omarzai IPL 2026
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