मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार (30 मार्च, 2026) को एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया था. अब चर्चा उठने लगी है कि वे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा कब देंगे और अगला सीएम कौन होगा. बीजेपी से कई नाम आ रहे हैं तो वहीं जेडीयू के नेता-कार्यकर्ता निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे है. निशांत को पार्टी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करने वाले और कथित तौर पर निशांत टीम में रहने वाले नबीनगर से विधायक चेतन आनंद ने मंगलवार (31 मार्च, 2026) को एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की.

चेतन आनंद ने कहा कि निशांत कुमार की जब बात आती है तो उनमें संस्कार भी है और एक अच्छा लीडर होने के सारे गुण भी हैं, लेकिन हमारे कहने से कुछ नहीं होगा. हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और खुद मुख्यमंत्री को इस पर निर्णय लेना है. हम इस पर अभी कुछ कह दें तो यह ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरी अपनी इच्छा है कि निशांत कुमार में वह सभी गुण हैं जो एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मुख्यमंत्री में होना चाहिए. एक बात है कि हम लोग गठबंधन में हैं और एनडीए गठबंधन में बैठकर सभी लोग यह फैसला लेंगे.

टीम निशांत को लेकर क्या कहा?

चेतन आनंद से टीम निशांत को लेकर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा, "ऐसी कोई बात नहीं है. जब निशांत जी ने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी उस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर हम 14 लोग (युवा विधायक) बैठे थे. निशांत जी भी वहां आए थे. उनसे हमने और सभी 14 लोग जो बैठे हुए थे… निशांत से कहा अब आप आगे आइए. पार्टी को, बिहार को और हम जैसे युवाओं को आपकी जरूरत है. उसके बाद निशांत भैया ने पार्टी में आने का फैसला लिया."

'युवा नेताओं में आगे रहेंगे निशांत'

जब उनसे पूछा गया कि निशांत कुमार जो पहले कभी राजनीति में नहीं रहे अभी मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? इस पर चेतन आनंद ने कहा कि कभी न कभी किसी ने पहले शुरुआत तो की होगी. चिराग पासवान ने शुरुआत की, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ने 2015 में शुरुआत की, अगर आप तराजू पर तौलिएगा तो हम मानते हैं कि निशांत कुमार में जो संस्कार है, उनके बात करने का जो तरीका है, पढ़े-लिखे हैं, जितना उनको नॉलेज है बहुत लोगों को नहीं होगा. वह हमेशा बिहार की जनता के लिए चिंतित रहते हैं. तराजू के पलड़ा पर रखा जाए तो जितने भी युवा नेता हैं उसमें निशांत आगे रहेंगे.

मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने पर चेतन आनंद ने कहा, "जब उन्होंने निर्णय लिया और पहली बार हमारे पास सूचना आई तो वह एक भावुक क्षण था. अब जो भी डिसीजन लिया गया है… हमारे लीडर का डिसीजन है, यह पत्थर की लकीर है, उसको तो मानना ही पड़ेगा."