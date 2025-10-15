हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: जदयू ने LJPR की इन सीटों पर उतारे उम्मीदवार, अब चिराग पासवान भी तैयार!

बिहार चुनाव 2025: जदयू ने LJPR की इन सीटों पर उतारे उम्मीदवार, अब चिराग पासवान भी तैयार!

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जदयू ने अपनी पहली लिस्ट में मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सोनबरसा से रत्नेश सादा और राजगीर से कौशल किशोर को टिकट दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. जदयू की पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों का नाम है लेकिन इस लिस्ट में कुछ सीटें ऐसी हैं जिसकी चर्चा हो रही है. क्योंकि एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (R) के हिस्से में आने वाली तीन सीटों पर जदयू ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, माना जा रहा था कि यह तीन सीट चिराग की पार्टी के हिस्से में हैं लेकिन अब जदयू ने इन पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं.

बिहार चुनाव के लिए जदयू ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा, सहरसा की सोनबरसा और नालांदा जिले की राजगीर विधानसभा सीट हैं. जहां जदयू ने मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सोनबरसा से रत्नेश सादा और राजगीर से कौशल किशोर को टिकट दिया है. वहीं जदूय के इन तीन सीटों पर प्रत्यशी उतार देने के बाद चिराग पासवान की लोजपा (R) भी अपने उम्मीदवारों के ऐलान के लिए तैयार है.

अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या चिराग पासवान भी जदयू द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों वाली सीट अपने उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं. क्योंकि अगर वह ऐसा करते हैं तो जदयू और लोजपा (R) की रार खुलकर सामने आ जाएगी. हालांकि यह सबकुछ स्थिति लोजपा (R) द्वारा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही साफ हो पाएगी.

बिहार चुनाव में वोटिंग से पहले कई तरह के सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं. हालांकि एनडीए में बिहार चुनाव के लिए नितीश कुमार की पार्टी को 101, बीजेपी को 101 और लोजपा (R) को 29 सीट दी गई हैं. हालांकि अभी तक यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी लेकिन एनडीए के दल समय से पहले ही अपने-अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं. बीजेपी ने भी हाल ही में अपने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है.

JDU की पहली लिस्ट में महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी? कविता से लेकर कोमल सिंह तक का नाम

Published at : 15 Oct 2025 01:26 PM (IST)
Chirag Paswan Bihar Vidhan Sabha Chunav JDU LJPR Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Chunav 2025
