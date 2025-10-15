हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे या नहीं? खुद कर दिया साफ, बोले- 'पार्टी ने फैसला लिया है...'

Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे या नहीं? खुद कर दिया साफ, बोले- 'पार्टी ने फैसला लिया है...'

Prashant Kishor News: जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे. वे केवल जन सुराज की जीत के लिए काम करेंगे और सगंठन का काम जारी रखेंगे.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 15 Oct 2025 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में राघोपुर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीटों में से एक मानी जा रही है. इस सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नामांकन भरने वाले हैं. साथ ही, यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर भी इसी सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे. हालांकि, अब प्रशांत किशोर ने सभी कयासों पर विराम लगा दिया है. उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं. 

प्रशांत किशोर ने खुद यह जानकारी दी है कि वह केवल जन सुराज पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, वह जारी रखेंगे. राघोपुर सीट से चंचल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा. 

'चुनाव लड़ूंगा तो समय बर्बाद होगा'- प्रशांत किशोर

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, "पार्टी ने फैसला लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है, इसी को अगर मैं पूरी तरह से कर लूं तो यही काफी होगा. अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 4-5 दिन का नुकसान होगा. इस नुकसान से जन सुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है. इसलिए पार्टी के हित के लिए मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो करता रहूं."

जानकारी के लिए बता दें प्रशांत किशोर ने पहले ही यह तय कर लिया था कि वह वैशाली जिले की  राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने बीते दिन ही चंचल सिंह को राघोपुर सीट के लिए सिंबल दिया है, जिससे यह साफ हो गया कि तेजस्वी यादव का मुकाबला सीधे तौर पर प्रशांत किशोर से नहीं होगा. वहीं, तेजस्वी यादव भी आज राघोपुर सीट से नामांकन भरेंगे. वे तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं.

हाल के दिनों में अटकलें थी कि तेजस्वी यादव इस बार किसी दूसरी सीट, संभवतः मधुबनी जिले की फुलपरास विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, बाद में समीकरण बदल गए. 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 15 Oct 2025 10:17 AM (IST)
Prashant Kishor Bihar Vidhan Sabha Chunav JAN Suraaj Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
