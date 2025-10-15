बिहार विधानसभा चुनाव में राघोपुर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीटों में से एक मानी जा रही है. इस सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नामांकन भरने वाले हैं. साथ ही, यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर भी इसी सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे. हालांकि, अब प्रशांत किशोर ने सभी कयासों पर विराम लगा दिया है. उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं.

प्रशांत किशोर ने खुद यह जानकारी दी है कि वह केवल जन सुराज पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, वह जारी रखेंगे. राघोपुर सीट से चंचल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा.

'चुनाव लड़ूंगा तो समय बर्बाद होगा'- प्रशांत किशोर

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, "पार्टी ने फैसला लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है, इसी को अगर मैं पूरी तरह से कर लूं तो यही काफी होगा. अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 4-5 दिन का नुकसान होगा. इस नुकसान से जन सुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है. इसलिए पार्टी के हित के लिए मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो करता रहूं."

VIDEO | EXCLUSIVE: "No, I won't contest. Party has decided... I will continue to do the work I have been doing in the party. I will continue with the organisational work for the larger interest of the party," Jan Suraaj (@PrashantKishor) founder Prashant Kishor said responding to… pic.twitter.com/aYpbz9mpth — Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2025

जानकारी के लिए बता दें प्रशांत किशोर ने पहले ही यह तय कर लिया था कि वह वैशाली जिले की राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने बीते दिन ही चंचल सिंह को राघोपुर सीट के लिए सिंबल दिया है, जिससे यह साफ हो गया कि तेजस्वी यादव का मुकाबला सीधे तौर पर प्रशांत किशोर से नहीं होगा. वहीं, तेजस्वी यादव भी आज राघोपुर सीट से नामांकन भरेंगे. वे तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं.

हाल के दिनों में अटकलें थी कि तेजस्वी यादव इस बार किसी दूसरी सीट, संभवतः मधुबनी जिले की फुलपरास विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, बाद में समीकरण बदल गए.