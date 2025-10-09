हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJan Suraaj Candidate list 2025: जन सुराज की दूसरी लिस्ट कब तक आएगी? PK के करीबी नेता ने बताई तारीख

Jan Suraaj Candidate list 2025: जन सुराज की दूसरी लिस्ट कब तक आएगी? PK के करीबी नेता ने बताई तारीख

Jan Suraaj Candidate list 2025 : बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने पहली सूची जारी कर दी है. अब दूसरी सूची का इंतजार शुरू हो चुका है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Oct 2025 04:01 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज ने 243 सीटों में  से 51 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. सूची जारी होने से पहले यह जानकारी थी कि जन सुराज 100 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी. हालांकि सिर्फ 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई. अब यह सवाल उठ रहा है कि जन सुराज के उम्मीदवारों की दूसरी सूची कब आएगी? इस बारे में जन सुराज के नेता ने ही प्रेस वार्ता में जानकारी दी.

प्रेस वार्ता में पूछा गया कि दूसरी लिस्ट कब जारी होगी? इस पर जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि कहा कि दूसरी लिस्ट या कल या परसों आ सकती है क्योंकि समय बहुत कम है. तो 243 सीटों का तो अगले तीन चार दिन में हो ही जाना है. यह पूछे जाने पर 100 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट आनी थी, सिंह ने कहा कि किसी विशेष परिस्थिति के कारण हम लोगों ने नहीं किया. इसलिए 51 सीटों का किया है. हमें बताया गया कि आज के तिथि के अनुसार हमें 51 से शुरू करना चाहिए. इसलिए हमने 51 जारी किया. बाकी कल या परसों हो जाएगा. अब तो सभी सीटें होंगी.  

Bihar Elections 2025: RJD के गढ़ बनियारपुर में जन सुराज ने इस चेहरे पर जताया भरोसा, तोड़ पाएंगे 15 सालों का किला?

Jan Suraaj की पहली लिस्ट में कौन कहां से उम्मीदवार?

जन सुराज ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है. जन सुराज के अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रेस वार्ता में उम्मीदवारों की सूची जारी की. इस सूची में 51 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम हैं. उन्होंने बताया कि जन सुराज ने वाल्मीकिनगर से दिग नारायण प्रसाद, लौरिया से सुनील कुमार, हरसिद्धि से अवधेश राम, ढाका से लाल बहादुर प्रसाद, सुरसंड से उषा किरण, रुन्नीसैदपुर से विजय कुमार साह, बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम, निर्मली से राम प्रवेश कुमार यादव और सिकटी से राघिब बबलू को प्रत्याशी बनाया है.इसी तरह कोचाधामन से अबु फारूक को, अमनौर से अरफोज आलम को, बायसी से शाहनवाज आलम को, और प्राणपुर से कुणाल निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है.

पार्टी की ओर से दरभंगा से आरके मिश्रा, मुजफ्फरपुर से डॉ. अमन कुमार दास, और गोपालगंज से डॉ. शशि शेखर सिन्हा प्रत्याशी होंगे.रघुनाथपुर से राहुल कीर्ति सिंह, सहरसा से किशोर कुमार मुन्ना, और छपरा से जयप्रकाश सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे. सोनपुर से चंदन लाल मेहता और मोतिहारी से डॉ. अरुण कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है. बिहारशरीफ से दिनेश कुमार, पटना कुम्हरार से केसी सिन्हा, नालंदा से कुमारी पूनम सिन्हा, आरा से विजय कुमार गुप्ता, करहगर से रितेश रंजन पांडेय, गोह से सीताराम दुखारी, नबीनगर से अर्चना चंद्रा, बोधगया से लक्ष्मण मांझी, दरभंगा (ग्रामीण) से शोएब खान, और बनियापुर से श्रवण कुमार महतो चुनावी मैदान में जन सुराज के प्रत्याशी होंगे.

उम्मीदवारों की इस पहली सूची में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि वे इस चुनाव में पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे

Published at : 09 Oct 2025 03:52 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Jan Suraaj Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
