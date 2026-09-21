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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJamui Viral Video: खौल उठा खेसारी लाल यादव का खून, 'बेटियों की इज्जत…'

Jamui Viral Video: खौल उठा खेसारी लाल यादव का खून, 'बेटियों की इज्जत…'

जमुई में हुई छेड़खानी की घटना को लेकर खेसारी लाल यादव ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. साथ ही यह भी कहा है कि दोषी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होनी चाहिए. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 21 Sep 2026 05:55 PM (IST)
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बिहार के जमुई में एक नाबालिग लड़के और लड़की के साथ 'बदसलूकी' के चलते में देश भर में उबाल है. एक तरफ बिहार से लेकर दिल्ली तक के विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर हैं तो दूसरी ओर अब फिल्म जगत से भी इस पर प्रतिक्रिया आने लगी है. खेसारी लाल यादव का कहना है कि इस घटना से उनका खून खौल उठा है.

खेसारी लाल यादव ने कहा कि जमुई की इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. एक बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी देखकर खून खौल रहा है. उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होनी चाहिए. 

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'कोई समझौता नहीं होना चाहिए'

खेसारी लाल यादव ने कहा, "मेरी सरकार और प्रशासन से साफ मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले. बेटियों की इज्जत और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए."

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सरकार क्या कह रही?

जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने इसे शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि यह घटना 19 तारीख की है. प्रशासन के पास इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी. जो वीडियो सामने आया उसके आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया. इस मामले में तीन गिरफ्तारी हो चुकी है. इस मामले में निर्देश दिया गया है कि जो लोग फरार हैं उनको टावर लोकेशन के आधार पर पकड़ें. सरकार गंभीर है. 

'घटना निंदनीय है मगर...'

जेडीयू कोटे के मंत्री सुनील कुमार ने कहा मैं इस घटना की निंदा करता हूं. सरकार की तरफ से प्रशासन के पदाधिकारी उचित कदम उठाएंगे. वहां के एसपी से मैं बात करूंगा. यह घटना निंदनीय जरूर है मगर एक घटना को लेकर पूरे बिहार में इस तरह के हालात को बताना उचित नहीं है. बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री ने कड़े कदम उठाए हैं.

जमुई मामले पर राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने बीजेपी और सरकार को घेरा है. इस पर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी को बेवजह बयानबाजी की आदत हो गई है. जमुई की घटना में परिवार वालों की शिकायत से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी. दो दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है. पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है. बाकी आरोपियों की पहचान हो गई है. ये होता है सुशासन. 

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जमुई की घटना से लोग मर्माहत हैं. इस मामले में सरकार एवं प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

यह भी पढ़ें- जमुई: लड़की से बैड टच मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Sep 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
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