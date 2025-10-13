बिहार चुनाव से पहले IRCTC घोटाले में लालू परिवार पर आरोप तय, BJP के मंत्री ने साधा निशाना

बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर IRCTC घोटाले मामले में आरोप तय हो गए हैं. इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

IRCTC घोटाले मामले में लालू यादव परिवार पर आरोप तय होने के बाद भाजपा नेता और मंत्री नीरज बबलू ने जांच एजेंसियों पर उठ रहे सवालों को सिरे से खारिज किया है. सोमवार को सुपौल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने पूरी निष्पक्षता और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है.

क्या बोले बीजेपी के मंत्री

मंत्री नीरज बबलू ने कहा- अगर अदालत ने आरोप तय किए हैं, तो इसका मतलब है कि सबूत पुख्ता हैं. अब सजा भी तय है. एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है, इसमें किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ है.

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी किसी बड़े नेता पर कानून का शिकंजा कसता है, तो विपक्ष एजेंसियों की नीयत पर सवाल उठाने लगता है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. बता दें, लालू प्रसाद यादव के परिवार पर आरोप तय होने के बाद से ही सूबे की सियासत ने अलग मोड़ ले लिया है.

सुपौल पहुंचे मंत्री नीरज बबलू

दरअसल, मंत्री नीरज बबलू आज सुपौल के बैरो गांव पहुंचे थे, जहां हाल ही में पान दुकानदार सज्जन मुखिया की गोली मारकर हत्या हुई थी. उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया.

इस दौरान सांसद पप्पू यादव द्वारा ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव पर हत्यारों को बचाने के लगाए गए आरोपों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा- 'पप्पू यादव खुद अपराधियों को संरक्षण देने के लिए जाने जाते रहे हैं. अब वह दौर खत्म हो गया है जब अपराधी नेताओं के घरों में पनाह पाते थे. शासन की सरकार में अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे स्पीडी ट्रायल के तहत सजा मिलेगी.