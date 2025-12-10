बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जब से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार ग्रहण किया है उसके बाद से वे लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं. बुधवार (10 दिसंबर, 2025) मीडिया से बातचीत में उन्होंने भू-माफिया के साथ-साथ उनसे जुड़े पदाधिकारीयों एवं अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही.

विजय सिन्हा ने कहा कि जानकारी मिली है कि कई भू-माफिया फर्जी कागजात बनाकर अधिकारियों और न्यायालय का समय बर्बाद करते हैं. अब उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही भू-माफिया के पीछे हमारे अधिकारी और पदाधिकारी कौन-कौन लोग हैं इसकी हम लोग जांच करेंगे. जड़ तक हम लोग जाएंगे और यह जानकारी लेंगे कि किसका संरक्षण प्राप्त है. राजस्व कर्मचारियों को कहा गया है कि अपनी पंचायत और अंचल कार्यालय में ही बैठेंगे.

भू-माफिया के यहां चलेगा बुलडोजर: विजय सिन्हा

भू-माफिया को विजय सिन्हा ने सख्त चेतावनी दी. बुलडोजर एक्शन से भी बड़े एक्शन की बात कही. कहा कि बुलडोजर सुनने और देखने में जितना अच्छा लगता है उसकी कार्रवाई उससे भी अच्छी होती है. साक्ष्य मिलने के बाद निश्चित तौर पर भू-माफिया के यहां बुलडोजर एक्शन होगा.

विजय सिन्हा ने आगे कहा कि खनन विभाग में बहुत हद तक हमने ठीक किया है. पारदर्शिता आई है. अब भूमि सुधार विभाग में भी पारदर्शिता आएगी, लोगों को सहूलियत होगी. हम रहें या ना रहें, लेकिन जो सिस्टम हम बना देंगे उससे आम लोग को हमेशा के लिए फायदा होगा.

उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से "भूमि सुधार जन कल्याण संवाद" नाम से नया अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. 15 दिसंबर को लखीसराय से यह अभियान शुरू होगा. हर जिले में बारी-बारी से यह कार्यक्रम होगा. इसके माध्यम से दाखिल-खारिज से लेकर कागजात में त्रुटियों का समाधान होगा. पंचायत स्तर पर नक्शा और सूची रखी जाएगी जिससे लोगों को जानकारी मिल सके. उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) पहली प्राथमिकता होगी. इसके लिए सभी अधिकारियों के साथ हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी.

यह भी पढ़ें- पेंशन विवाद पर उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब नीतीश मिश्रा की सफाई, 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं…'