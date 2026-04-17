राहुल गांधी के 'जादूगर' वाले बयान पर गिरिराज सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'मैं उन्हें जोकर…'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को लोकसभा में दिए गए भाषण पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने राहुल गांधी के जादूगर वाले बयान पर भी आपत्ति जताई.

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा, "वे जादूगर की बात कर रहे थे और मर्यादाहीन बातें करने लगे. मैं उन्हें जोकर नहीं कह सकता, जादूगर भी नहीं कह सकता लेकिन एक्टिंग वे उसी तरह की कर रहे थे. ऑपरेशन सिंदूर पर वे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे."

#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में भाषण पर कहा, "जादूगर की बात कर रहे थे और मर्यादा हीन बातें करने लगे। मैं उन्हें जोकर नहीं कह सकता, जादूगर भी नहीं कह सकता लेकिन एक्टिंग वे उसी तरह की कर रहे थे। ऑपरेशन… pic.twitter.com/faAl8cFcUL — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2026

चिराग पासवान बोले- भाषण से बेहद निराश हूं

राहुल गांधी के जादूगर वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा, "आज नेता प्रतिपक्ष ने अपने पद की गरिमा को गिराने का काम किया है. उदाहरण देते-देते आपने सारी सीमाएं लांघ दीं और उसे प्रधानमंत्री जी से जोड़ दिया. आप अपनी पार्टी के पहली बार चुने गए सांसदों के सामने कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? कहीं न कहीं उन्होंने अपने ही सांसदों के बीच स्वयं को हास्य का विषय बना लिया है. उनके भाषण से मैं बेहद निराश हूं."

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चिराग ने कहा, "लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यदि नेता प्रतिपक्ष स्वयं को उपहास का पात्र बनाना चाहते हैं, यदि वे केवल हास्य भाषण देना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वे नेता प्रतिपक्ष पद के योग्य हैं. सभी लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें. यदि आप इस विधेयक को फिर टालते हैं, तो देश की एक बड़ी आबादी आपको कभी माफ नहीं करेगी."

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