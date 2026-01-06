बिहार में एक बार फिर से मालगाड़ी के बेपटरी होने की खबर आ रही है. सोमवार, 5 जनवरी की रात में समस्तीपुर-खगड़िया रेल खंड पर मालगाड़ी का टैंक वैगन अचानक पटरी से उतर गया. यह हादसा रुसेराघाट रेलवे स्टेशन के पास हुआ. डिरेल हुआ डिब्बा ट्रेन के पिछले हिस्से में था, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

स्थिति को नियंत्रित करते हुए डिरेल डिब्बे को अलग कर मालगाड़ी को आगे के लिए रवाना कर दिया गया ताकि रेल परिचालन ज्यादा प्रभावित न हो. वहीं, गनीमत यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. बताया जा रहा कि टैंक वैगन के पहिये में तकनीकी खराबी आने के कारण यह हादसा हुआ.

हादसे के कारणों की जांच

रेल अधिकारियों ने बताया कि टैंक वैगन के पहिये में कुछ खराबी आ गई थी. वैगन को दुरुस्त करने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया. गड़बड़ी के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है. मंडल के पीआरओ आरके सिंह ने इसकी जानकारी दी थी. फिलहाल, मरम्मत का काम जारी है. क्रेन और अन्य उपकरणों की मदद से वैगन को ट्रैक पर वाप लाया गया है.

रेलवे की व्यवस्था और रखरखाव पर उठ रहे सवाल

इस बीच पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के अंतर्गत लाहाबोन और सिमुलतला रेलवे स्टेशन के बीच हुए उस हादसे की भी जांच जारी है. लगातार हो रही इन घटनाओं ने रेलवे की तकनीकी निगरानी और रखरखाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना यह है कि रेल प्रशासन इन हादसों से सबक लेकर सुरक्षा इंतजामों को कितना मजबूत करता है.

एक हफ्ते पहले भी पटरी से उतरे थे 8 डिब्बे

आपको बता दें, एक सप्ताह पहले भी बिहार के जमुई जिले के सिमुलतला में एक मालगाड़ी के आठ डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण हावड़ा-पटना मार्ग पर रेल सेवाएं बाधित रहीं थीं.