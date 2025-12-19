'12 घंटे नहीं, 12 दिन धरना दो', VB-G RAM G बिल पर गिरिराज सिंह का तीखा बयान
Giriraj Singh: VB-G RAM G बिल 2025 पर गिरिराज सिंह ने विरोध करने वालों को मजदूर विरोधी बताया. उन्होंने कहा सरकार दबाव में नहीं आएगी. साथ ही बांग्लादेश की स्थिति पर सभी दलों से चिंता जताने की अपील की.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने VB-G RAM G बिल 2025 के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसका विरोध कर रहे संगठनों और राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोला है. एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध वही लोग कर रहे हैं. जिनका मजदूर वर्ग से कोई सरोकार नहीं है और जो केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए सड़कों पर उतर आए हैं.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह कानून पूरी तरह से मजदूरों के हित में है. इसका विरोध करने वाले वास्तव में मजदूरों के दुश्मन हैं.
#WATCH | दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने VB-G RAM G बिल 2025 दोनों सदनों में पारित होने पर कहा, "इस बिल का वही लोग विरोध करेंगे जिन्हें मजदूर वर्ग से कुछ लेना-देना नहीं है और केवल राजनीति करनी है... ये मजदूरों के हित के लिए है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे मजदूरोंके… pic.twitter.com/iJlCgKb9vC— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 19, 2025
मजदूरों के अधिकार के लिए है ये कानून- गिरिराज सिंह
गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और 12 घंटे से धरने पर बैठे हैं, वे चाहें तो 12 दिन तक बैठे रहें. लेकिन सरकार मजदूरों के कल्याण से जुड़े फैसलों से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यह कानून मजदूरों के अधिकारों, सुरक्षा और भविष्य को मजबूत करने के लिए लाया गया है और सरकार इसे किसी दबाव में आकर वापस नहीं लेगी.
मजदूरों को गुमराह कर रहे कुछ राजनीतिक दल- गिरिराज
केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी मजदूरों की सुध नहीं ली, वे आज उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं. सरकार का मकसद स्पष्ट है और वह मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
बांग्लादेश की स्थिति पर मंत्री का सीधा संदेश
इस दौरान जब एएनआई संवाददाता ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर सवाल किया, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि पड़ोसी देश में हो रहे घटनाक्रम पर भारत के सभी राजनीतिक दलों को गंभीरता से चिंता करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से जुड़े मसले केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका सीधा असर क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर पड़ता है.
