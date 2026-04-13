बिहार के गया में रेत से भरा ट्रैक्टर पकड़ाया, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, एक्शन में पुलिस टीम

बिहार के गया में सोमवार (13 अप्रैल) की सुबह रेत से लदे ट्रैक्टर पर कार्रवाई के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति हिंसक हो गई. पथराव में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

गया जिले के सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्मा रोड पर सोमवार की सुबह उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब पुलिस ने बालू लदे एक ट्रैक्टर को पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया.

पुलिस ने ट्रैक्टर रोककर की जांच

स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह पुलिस ने एक ट्रैक्टर को रोककर जांच शुरू की. इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने कथित रूप से वाहन से बालू गिरा दिया, जिससे मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई. कुछ देर बाद वहां कई लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस पर आरोप लगाने लगे कि ट्रैक्टर में अब बालू नहीं है, फिर भी जबरन गाड़ी को जब्त किया जा रहा है.

इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और ईंट-पत्थर चलाने लगे. इस दौरान पुलिस वाहन का शीशा भी टूट गया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई.

पुलिस ने भीड़ पर किया लाठीचार्ज

पुलिस ने खुद को बचाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ धीरे-धीरे तितर-बितर हो गई और हालात पर काबू पाया गया. घटना के बाद पुलिस ने संबंधित ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और दो लोगों को हिरासत में लिया गया है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. इलाके में स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती जारी है. पूरी घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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