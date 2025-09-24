समस्तीपुर जिला में एक बार फिर से अपराधियों का मनोबल बढ़ता नजर आने लगा है, जहां मंगलवार की देर रात घर में घुसकर बाइक सवार बदमाशों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया. फायरिंग करने के बाद अपराधी आराम से रात के अंधेरे में फरार हो गए. गोली लगने से घर के अंदर मौजूद डेढ़ साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई.

मां के साथ ननिहाल में ही रहता था बच्चा

मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के कस्बे आहर वार्ड संख्या 23 की है. मृतक मासूम बालक अब्दुल समद का नाती बताया जा रहा है. वह काफी दिनों से मां के साथ अपने ननिहाल में ही रह रहा था. घटना की सूचना पर ताजपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है.

गोलीबारी के बाद परिजन मासूम बच्चे को घायल अवस्था में आनन-फानन में समस्तीपुर सदर हॉस्पिटल ले गए, जहां जांच पड़ताल के बाद डियूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है. इस दौरान बदमाशो ने करीब पांच राउंड फायरिंग की है. हालांकि घटना के सही कारणों का पता नही चल सका है.

बदमाशों की गिरफ़्तारी के लिए छापेमारी शुरू

पुलिस अभी भी जांच पड़ताल में जुटी है. बदमाशों की गिरफ़्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी शुरू हो गई है. घटनास्थल पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी को मृतक के मामा ने कहा कि हम केस नहीं करना चाहते हैं. हमने किसी को देखा भी नहीं है, क्योंकि शक के आधार पर हम किसी का भी नाम लेना नहीं चाहते हैं.

मृतक के मामा ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो जाए. लड़के के पिता को मालूम हो गया होगा. वहीं पुलिस पदाधिकारी ने उससे बात करते हुए कहा कि आपके नहीं कहने से पुलिस अनुसंधान करना नहीं छोड़ेगी. हम चौकीदार के बयान पर केस दर्ज करेंगे.