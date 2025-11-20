नीतीश कैबिनेट में घोर परिवारवाद! RJD ने जारी कर दी लिस्ट, PM मोदी का क्यों किया जिक्र?

बिहार में गुरुवार (20 नवंबर) को नई सरकार का गठन हो गया. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार चलेगी. नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली. अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने इन मंत्रियों को आड़े हाथों लेते हुए परिवारवाद पर हमला किया है.

आरजेडी के एक्स हैंडल से पोस्ट कर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन पर निशाना साधा गया है. सम्राट चौधरी, दीपक प्रकाश, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, सुनील कुमार और लेसी सिंह को लेकर भी तंज कसा है. इनके अलावा अन्य जो मंत्री बने हैं उनका भी पोस्ट में जिक्र किया गया है.

आरजेडी ने ऐसे उठाए सवाल

"मैं पूर्व मुख्यमंत्री व गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी!"

"मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्व. श्रीमती पार्वती देवी का उपमुख्यमंत्री पुत्र सम्राट चौधरी!"

मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान विधायक श्रीमती स्नेहलता का पुत्र दीपक प्रकाश"

"मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह"

"मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्रवधु और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद"

"मैं पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र विजय चौधरी"

"मैं पूर्व मंत्री महावीर चौधरी का पुत्र और समस्तीपुर की वर्तमान सांसद शांभवी चौधरी का पिता अशोक चौधरी"

"मैं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नबीन"

"मैं पूर्व मंत्री चंद्रिका राम का पुत्र और पूर्व विधायक अनिल कुमार का भाई सुनील कुमार!"

"मैं समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्व. भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह"

"ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक नए बिहार का निर्माण करूंगा."