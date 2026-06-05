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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारफैसल खान vs रौशन आनंद: ज्ञान बिंदु के शिक्षक का दावा- झगड़े की शुरुआत खान सर की तरफ से हुई

फैसल खान vs रौशन आनंद: ज्ञान बिंदु के शिक्षक का दावा- झगड़े की शुरुआत खान सर की तरफ से हुई

Khan Sir Coaching News: बिहार की राजधानी पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए कथित फायरिंग का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. रौशन आनंद की रिहाई की मांग अब तेज हो गई है.

By : शशांक कुमार | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 05 Jun 2026 02:34 PM (IST)
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  • प्रदर्शनकारी खान सर पर विवाद शुरू करने का आरोप लगा रहे.

बिहार की राजधानी पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए कथित फायरिंग का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. आये दिन नए खुलासे हो रहे हैं. यह विवाद अब फैसल खान (खान ग्लोबल क्लासेस) बनाम रोशन आनंद (ज्ञान बिंदु कोचिंग) बन गया है. इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद गिरफ्तार किया जा चुका है. अब रौशन आनंद की रिहाई की मांग करते हुए उनके कोचिंग के शिक्षक और छात्र प्रदर्शन कर रहे रहे हैं. 

इनका आरोप है कि वास्तव में झगड़े की शुरूआत खान सर की तरफ से की गई थी. ज्ञान बिंदु कोचिंग के शिक्षक वरुण कुमार ने कहा, 'रौशन आनंद सर को रिहा किया जाए. खान सर की गिरफ्तारी हो. खान सर के लोगों की ओर से झगड़े की शुरुआत की गई थी. 31 मई का वीडियो सामने आ गया है. फायरिंग भी खान सर के गार्ड ने की थी. 

रौशन आनंद की रिहाई की मांग तेज

प्रदर्शन कर रहे छात्र डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं और फैसल खान मुर्दा बाद के नारे लगा रहे हैं. इसके साथ ही खान सर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. 
वहीं, छात्रों ने कहा कि रोशन आनंद सर को तुरंत रिहा किया जाए नहीं तो बिहार में बड़ा प्रदर्शन होगा. दोषी खान सर हैं. उनकी गिरफ्तारी हो. खान सर ने ही झगड़े की शुरुआत की थी. 31 मई का वीडियो देख लीजिए. रौशन आनंद सर की गिरफ्तारी के कारण हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है. खान सर ने गुमराह किया. उनके ही गार्ड फायरिंग की गई थी. 

अब तक 5 लोग गिरफ्तार

गौर हो कि कोचिंग संस्थान पर हुए कथित फायरिंग के विवाद में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तारी किया जा चुका है. इसमें ज्ञान बिंदु के संचालक सहित तीन लोग शामिल हैं और खान सर के दो गार्ड हैं. पुलिस फिलहाल हर पहलू की जांच कर रही है और  तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.  इस पूरे मामले के कारण दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच तनाव बना हुआ है. दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है और जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी.

Khan Sir News: खान सर कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार? पटना के कदमकुआं थाने में FIR दर्ज

 

 

 

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Published at : 05 Jun 2026 02:34 PM (IST)
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KHAN SIR BIHAR NEWS
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