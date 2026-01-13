Exclusive: 'कांग्रेस अब पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी' गिरिराज सिंह के बयान से रामभद्राचार्य सहमत

कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान और उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अब जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बयान सामने आया है. एबीपी लाइव को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने गिरिराज सिंह की टिप्पणी से सहमति जताते हुए कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा कांग्रेस को ‘पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी’ कहे जाने पर कहा-यह उनकी टिप्पणी भले ही है लेकिन लगता है कि यही सही है. इससे सहमत हुआ जा सकता है.

गिरिराज सिंह ने मणिशंकर पर क्या कहा था?

कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि कांग्रेस अब पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी बन गई है. मणिशंकर अय्यर 'वॉयस ऑफ पाकिस्तान' के एडिटर की तरह बोल रहे थे. यह सब राहुल गांधी के इशारे पर होता है. इसीलिए कांग्रेस को 'वॉयस ऑफ पाकिस्तान' का प्रवक्ता कहा जाना चाहिए.

मणिशंकर अय्यर का बयान क्या था?

कोलकाता डिबेटिंग सर्कल की ओर से आयोजित ‘हिंदू धर्म को हिंदुत्व से संरक्षण की जरूरत’ विषयक बहस के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अय्यर ने हिंदू धर्म को ‘उन्माद की स्थिति में पहुंचा हुआ’ बताया.

अपने बयान में उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच स्पष्ट अंतर बताते हुए हिंदू धर्म मूलतः एक आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा है, जबकि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा है. मणिशंकर अय्यर के मुताबिक हिंदुत्व के कारण बहुसंख्यक हिंदुओं के भीतर भय का माहौल बनाया जा रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में 80 फीसदी हिंदुओं को 14 फीसदी मुसलमानों से डराया जा रहा है. अय्यर ने कहा कि हिंदू धर्म हजारों साल पुराना, मजबूत और आत्मनिर्भर है, जिसे न तो किसी राजनीतिक विचारधारा की जरूरत है और न ही वह हिंदुत्व पर निर्भर है.