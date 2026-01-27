हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhurandhar Box Office Collection: इंडिया में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई धुरंधर, रणवीर सिंह का हर जगह जलवा

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को रिलीज हुए 2 महीने पूरे होने वाले हैं. इस फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला है. फिल्म अब इंडिया में ही 1000 करोड़ के क्लब में आ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 27 Jan 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और इस समय उनकी फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. धुरंधर को सिनेमाघरों पर रिलीज हुए 2 महीने होने वाले हैं और अभी भी ये बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है और अच्छी कमाई कर रही है. धुरंधर ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

सनी देओल की बॉर्डर 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. बॉर्डर 2 की आंधी में भी ये फिल्म कमाई करने में सफल हो रही है. धुरंधर अब इंडिया में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है और बाहुबली 2 के क्लब में आ गई है.

1000 करोड़ के क्लब में शामिल

रणवीर सिंह की धुरंधर ने दुनियाभर में गर्दा उड़ा दिया है. अब फिल्म के दूसरे पार्ट का हर किसी को इंतजार है. इसी बीच 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने इंडिया में ग्रॉस 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इस लिस्ट में अभी तक कोई भी बॉलीवुड फिल्म शामिल नहीं थी. पहले नंबर पर बाहुबली 2 1417 करोड़ के साथ अपनी जगह बनाए बैठी है. दूसरे नंबर पर केजीएफ चैप्टर 2-1001 करोड़, तीसरे नंबर पर पुष्पा 2- 1471 करोड़ और चौथे नंबर पर धुरंधर ने अपनी जगह बना ली है.

धुरधंर ने इंडिया में जबरदस्त कमाई की है. ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. जिसने भी इस फिल्म को देखा है वो इसकी तारीफ जरुर कर रहा है.

ओटीटी पर कब होगी रिलीज

धुरंधर की ओटीटी रिलीज की बात करें तो ये 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. फैंस को अब 2-3 दिन का इंतजार ही बस करना पड़ेगा. ये फिल्म जल्द ही ओटीटी पर भी धमाल मचाएगी.

धुरंधर की बात करें तो इसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन अहम किरदार निभाते हुए नजर आए हैं.

Published at : 27 Jan 2026 07:10 AM (IST)
