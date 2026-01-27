हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजडॉक्टर का कोट सफेद और वकील का काला क्यों, क्या है इसके पीछे का राज?

डॉक्टर का कोट सफेद और वकील का काला क्यों, क्या है इसके पीछे का राज?

डॉक्टर का सफेद कोट और वकील का काला कोट आखिर क्यों होता है. इन रंगों के पीछे फैशन नहीं, बल्कि इतिहास, मनोविज्ञान और जिम्मेदारी की गहरी सोच छिपी है. आइए इसके बारे में जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 27 Jan 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

जब आप अस्पताल जाते हैं, तो सामने खड़ा डॉक्टर सफेद कोट में ही क्यों दिखता है? और जैसे ही अदालत में कदम रखते हैं, वहां मौजूद वकील हमेशा काले कोट में क्यों नजर आते हैं? ये सिर्फ संयोग नहीं है, न ही फैशन का मामला है. इन रंगों के पीछे इतिहास, मनोविज्ञान और प्रोफेशन की जिम्मेदारियों से जुड़ी गहरी सोच छिपी है. सफेद और काला, ये दोनों रंग अपने-अपने पेशे की पहचान कैसे बने, इसकी कहानी जानना वाकई दिलचस्प है.

डॉक्टर का सफेद कोट क्यों?

डॉक्टर का सफेद कोट आज पूरी दुनिया में इलाज और भरोसे की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है. लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था. 19वीं सदी से पहले डॉक्टर भी आम कपड़ों में ही इलाज करते थे. जैसे-जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की और बैक्टीरिया, इंफेक्शन और स्वच्छता का महत्व समझ में आया, वैसे-वैसे अस्पतालों में सफाई पर जोर बढ़ा.

सफेद रंग को साफ-सफाई, शुद्धता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है. सफेद कपड़े पर दाग तुरंत दिख जाता है, जिससे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को हर समय साफ रहने की आदत बनी रहती है. इससे मरीजों को भी यह भरोसा मिलता है कि इलाज सुरक्षित माहौल में हो रहा है.

मनोवैज्ञानिक तौर पर भी सफेद रंग मरीजों को शांत करता है. जब कोई बीमार व्यक्ति सफेद कोट पहने डॉक्टर को देखता है, तो उसके मन में डर कम होता है और भरोसा बढ़ता है. यही वजह है कि सफेद कोट डॉक्टर की प्रोफेशनल पहचान बन गया.

वकील का काला कोट क्यों?

अब बात करते हैं वकीलों के काले कोट की. अदालत में काले रंग का दबदबा आपको हर जगह दिखेगा. इसका इतिहास सीधे ब्रिटेन से जुड़ा है. 17वीं सदी में जब ब्रिटेन में राजा चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हुई, तब शोक के प्रतीक के रूप में न्यायाधीशों और वकीलों ने काले कपड़े पहनने शुरू किए.

धीरे-धीरे यह परंपरा कानून की दुनिया में स्थायी बन गई. काला रंग गंभीरता, अधिकार और निष्पक्षता को दर्शाता है. अदालत में वकील का काम भावनाओं से ऊपर उठकर तर्क और कानून की भाषा में बात करना होता है. काला रंग इसी संतुलन और अनुशासन को दिखाता है.

इसके अलावा, काले रंग में दाग-धब्बे कम नजर आते हैं, जिससे वकील लंबे समय तक पेशेवर और सधे हुए दिखते हैं. यह रंग वकील को एक सशक्त और आत्मविश्वासी छवि भी देता है.

रंगों का मनोवैज्ञानिक असर

सफेद और काले रंग का असर सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिमाग पर भी प्रभाव डालता है. सफेद रंग शांति, उम्मीद और भरोसे की भावना पैदा करता है, जो इलाज के दौरान बेहद जरूरी है. वहीं काला रंग गंभीरता, नियम और अनुशासन का संकेत देता है, जो न्याय व्यवस्था की बुनियाद है. इसी वजह से इन दोनों पेशों में रंग सिर्फ पहनावा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुके हैं.

क्या रंग बदले जा सकते हैं?

तकनीकी रूप से देखा जाए तो डॉक्टर और वकील कोई भी रंग पहन सकते हैं, लेकिन परंपरा और पहचान इतनी गहराई से जुड़ चुकी है कि रंग बदलने से पेशे की गंभीरता पर असर पड़ सकता है. यही कारण है कि आज भी दुनिया के ज्यादातर देशों में डॉक्टर सफेद और वकील काले कोट में ही नजर आते हैं.

यह भी पढ़ें: Russia US Extreme Cold: रूस और अमेरिका में अचानक क्यों पड़ने लगी इतनी ठंड, क्या है इसके पीछे की वजह?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 27 Jan 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Doctor White Coat Lawyer Black Coat Medical Uniform Lawyer Dress Code
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वायुसेना ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान को याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर, IAF ने दिखाए एयर स्ट्राइक वाले हथियार
वायुसेना ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान को याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर, IAF ने दिखाए एयर स्ट्राइक वाले हथियार
दिल्ली NCR
दिल्लीवाले रहें तैयार! गरज-चमक के साथ फिर होगी बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्लीवाले रहें तैयार! गरज-चमक के साथ फिर होगी बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
क्रिकेट
T-20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, शाई होप बने कप्तान, ये बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर
T-20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, शाई होप बने कप्तान, ये बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress | Bollywood
Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress
HP News: Chamba में भारी बर्फबारी से दो लोगों की मौत | Snow Fall | News
Janhit: शंकराचार्य + UGC...ब्राह्मणों से BJP की दूरी? | CM Yogi | Shankaracharya | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: चुनावी पथ पर योगी-अखिलेश 'पर्सनल' | Yogi Vs Akhilesh | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वायुसेना ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान को याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर, IAF ने दिखाए एयर स्ट्राइक वाले हथियार
वायुसेना ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान को याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर, IAF ने दिखाए एयर स्ट्राइक वाले हथियार
दिल्ली NCR
दिल्लीवाले रहें तैयार! गरज-चमक के साथ फिर होगी बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्लीवाले रहें तैयार! गरज-चमक के साथ फिर होगी बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
क्रिकेट
T-20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, शाई होप बने कप्तान, ये बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर
T-20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, शाई होप बने कप्तान, ये बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
इंडिया
दो कूबड़ वाले बर्फीले ऊंट, शिकारी ब्लैक काइट्स, रिपब्लिक डे परेड में ये देख पाकिस्तान की बढ़ी धड़कन
दो कूबड़ वाले बर्फीले ऊंट, शिकारी ब्लैक काइट्स, रिपब्लिक डे परेड में ये देख पाकिस्तान की बढ़ी धड़कन
इंडिया
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने पाकिस्तान को दिया झटका, आसमान में गरजे ऑपरेशन सिंदूर वाले फाइटर जेट
गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने PAK को दिया झटका, आसमान में गरजे ऑपरेशन सिंदूर वाले फाइटर जेट
जनरल नॉलेज
Republic Day 2026: अटारी और वाघा बॉर्डर को समझते हैं एक, जान लीजिए दोनों में अंतर
अटारी और वाघा बॉर्डर को समझते हैं एक, जान लीजिए दोनों में अंतर
ट्रेंडिंग
Republic Day Viral Video: वर्दी में थिरके BSF जवान, बॉर्डर 2 के गाने पर दिखा देशभक्ति का जबरदस्त अंदाज
Republic Day Viral Video: वर्दी में थिरके BSF जवान, बॉर्डर 2 के गाने पर दिखा देशभक्ति का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget