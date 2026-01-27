डॉक्टर का कोट सफेद और वकील का काला क्यों, क्या है इसके पीछे का राज?

जब आप अस्पताल जाते हैं, तो सामने खड़ा डॉक्टर सफेद कोट में ही क्यों दिखता है? और जैसे ही अदालत में कदम रखते हैं, वहां मौजूद वकील हमेशा काले कोट में क्यों नजर आते हैं? ये सिर्फ संयोग नहीं है, न ही फैशन का मामला है. इन रंगों के पीछे इतिहास, मनोविज्ञान और प्रोफेशन की जिम्मेदारियों से जुड़ी गहरी सोच छिपी है. सफेद और काला, ये दोनों रंग अपने-अपने पेशे की पहचान कैसे बने, इसकी कहानी जानना वाकई दिलचस्प है.

डॉक्टर का सफेद कोट क्यों?

डॉक्टर का सफेद कोट आज पूरी दुनिया में इलाज और भरोसे की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है. लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था. 19वीं सदी से पहले डॉक्टर भी आम कपड़ों में ही इलाज करते थे. जैसे-जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की और बैक्टीरिया, इंफेक्शन और स्वच्छता का महत्व समझ में आया, वैसे-वैसे अस्पतालों में सफाई पर जोर बढ़ा.

सफेद रंग को साफ-सफाई, शुद्धता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है. सफेद कपड़े पर दाग तुरंत दिख जाता है, जिससे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को हर समय साफ रहने की आदत बनी रहती है. इससे मरीजों को भी यह भरोसा मिलता है कि इलाज सुरक्षित माहौल में हो रहा है.

मनोवैज्ञानिक तौर पर भी सफेद रंग मरीजों को शांत करता है. जब कोई बीमार व्यक्ति सफेद कोट पहने डॉक्टर को देखता है, तो उसके मन में डर कम होता है और भरोसा बढ़ता है. यही वजह है कि सफेद कोट डॉक्टर की प्रोफेशनल पहचान बन गया.

वकील का काला कोट क्यों?

अब बात करते हैं वकीलों के काले कोट की. अदालत में काले रंग का दबदबा आपको हर जगह दिखेगा. इसका इतिहास सीधे ब्रिटेन से जुड़ा है. 17वीं सदी में जब ब्रिटेन में राजा चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हुई, तब शोक के प्रतीक के रूप में न्यायाधीशों और वकीलों ने काले कपड़े पहनने शुरू किए.

धीरे-धीरे यह परंपरा कानून की दुनिया में स्थायी बन गई. काला रंग गंभीरता, अधिकार और निष्पक्षता को दर्शाता है. अदालत में वकील का काम भावनाओं से ऊपर उठकर तर्क और कानून की भाषा में बात करना होता है. काला रंग इसी संतुलन और अनुशासन को दिखाता है.

इसके अलावा, काले रंग में दाग-धब्बे कम नजर आते हैं, जिससे वकील लंबे समय तक पेशेवर और सधे हुए दिखते हैं. यह रंग वकील को एक सशक्त और आत्मविश्वासी छवि भी देता है.

रंगों का मनोवैज्ञानिक असर

सफेद और काले रंग का असर सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिमाग पर भी प्रभाव डालता है. सफेद रंग शांति, उम्मीद और भरोसे की भावना पैदा करता है, जो इलाज के दौरान बेहद जरूरी है. वहीं काला रंग गंभीरता, नियम और अनुशासन का संकेत देता है, जो न्याय व्यवस्था की बुनियाद है. इसी वजह से इन दोनों पेशों में रंग सिर्फ पहनावा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुके हैं.

क्या रंग बदले जा सकते हैं?

तकनीकी रूप से देखा जाए तो डॉक्टर और वकील कोई भी रंग पहन सकते हैं, लेकिन परंपरा और पहचान इतनी गहराई से जुड़ चुकी है कि रंग बदलने से पेशे की गंभीरता पर असर पड़ सकता है. यही कारण है कि आज भी दुनिया के ज्यादातर देशों में डॉक्टर सफेद और वकील काले कोट में ही नजर आते हैं.

