हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Elections: बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट तेज, अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगा निर्वाचन आयोग का दौरा

Bihar Elections: बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट तेज, अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगा निर्वाचन आयोग का दौरा

Election Commission: चुनाव आयोग की योजना के मुताबिक 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 26 Sep 2025 10:42 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार की राजधानी पटना का दौरा कर सकता है. इस दौरे का उद्देश्य राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेना है. बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इस महत्वपूर्ण राज्य में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है.

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले चुनाव प्राधिकरण द्वारा राज्यों का दौरा करना एक सामान्य प्रक्रिया है. बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अपने अंतिम चरण में है और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते समय आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, शीर्ष पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों और राज्य के चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करता है. दो दशक से अधिक के अंतराल के बाद हो रहे इस विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है.

उन्होंने दावा किया है कि इस प्रक्रिया से करोड़ों वास्तविक नागरिकों के मतदान अधिकार छिन जाएंगे. आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि वह किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची से बाहर नहीं होने देगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो. बिहार में SIR की फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को प्रकाशित कर दी जाएगी.

चुनाव आयोग की योजना के मुताबिक, 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा. चुनाव आयोग इस बार दो से तीन चरणों में चुनाव करा सकता है. पिछले विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे. पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का 3 नवंबर और तीसरे चरण का 7 नवंबर को हुआ था.

ये भी पढ़ें: 'सीएम नीतीश के नेतृत्व में अगले पांच साल...', चिराग पासवान का बड़ा दावा, निवेशकों को बिहार में किया आमंत्रित

Published at : 26 Sep 2025 10:40 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections Bihar Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट
इंडिया
IMD Weather Forecast: अक्टूबर में ही पड़ने लगेगी ठंड, IMD का बड़ा अपडेट; जानें कहां होगी बर्फबारी और कहां पड़ेगा कोहरा
अक्टूबर में ही पड़ने लगेगी ठंड, IMD का बड़ा अपडेट; जानें कहां होगी बर्फबारी और कहां पड़ेगा कोहरा
बिहार
Bihar Elections: पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
हेल्थ
Foods That Cause Bloating: रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
नौकरी
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget