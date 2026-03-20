पटना: ईद पर रहेगी टाइट सिक्योरिटी, नमाज स्थलों पर विशेष सतर्कता, फ्लैग मार्च निकालने के निर्देश

ईद के मद्देनजर बिहार की राजधानी पटना में प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. त्योहार के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रणनीति तैयार की है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 442 संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. शुक्रवार (20 मार्च) को पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा की संयुक्त बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में शांति भंग नहीं होनी चाहिए.

संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई दल (क्यूआरटी) की तैनाती के साथ फ्लैग मार्च निकालने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे और असामाजिक तत्वों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बने. सोशल मीडिया मंचों पर विशेष नजर रखी जा रही है. अधिकारियों ने कहा कि व्हाट्सऐप, फेसबुक और अन्य माध्यमों पर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में गैर-जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.

संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए खास रणनीति

भीड़ नियंत्रण और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है. अंचल से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है. सभी दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को समय से अपने तैनाती स्थल पर पहुंचने और कार्यक्रम समाप्ति तक मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. पटना सिटी क्षेत्र में सबसे अधिक 153 स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, जबकि पटना सदर में 65, दानापुर में 79, बाढ़ में 59, मसौढ़ी में 39 और पालीगंज में 47 स्थान चिह्नित किए गए हैं.

प्रमुख नमाज स्थलों पर बरती जा रही विशेष सतर्कता

गांधी मैदान जैसे प्रमुख नमाज स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं. यहां 11 दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं, जबकि पटना सिटी और दानापुर के नियंत्रण कक्षों में क्रमशः 18 और 12 दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है. जिला नियंत्रण कक्ष को भी तीन पालियों में संचालित किया जा रहा है, जहां 26 दंडाधिकारी लगातार तैनात रहेंगे. प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अफवाह या आपात स्थिति की जानकारी तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष या पुलिस हेल्पलाइन पर दें. ईद 21 मार्च को मनायी जाएगी.