Bihar News: सासाराम में थप्पड़ और चप्पल से हुई बात, डिबेट के दौरान भिड़े RJD और JDU नेता
RJD Leader Slapped JDU Leader: थप्पड़ पडते ही जेडीयू नेता आवेश में आ गए और उन्होंने चप्पल निकाल कर आरजेडी नेता को पीटना शुरू कर दिया. घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
रोहतास जिले के चेनारी में बिहार के एक प्रतिष्ठित दैनिक अखबार के डिबेट शो के दौरान शुक्रवार की शाम जमकर हंगामा हुआ. इलेक्शन एक्सप्रेस के नाम से संचालित कार्यक्रम के दौरान एक राजद नेता ने उपस्थित भीड़ के सामने ही एक जदयू नेता को जोरदार थप्पड़ मार दिया, इसके बाद कार्यक्रम में खूब बवाल मचा.
जेडीयू नेता दिनेश राम चंद्रवंशी को मारा थप्पड़
साथ ही वहां उपस्थित किसी व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल जिले के चेनारी बाजार में आगामी चुनाव को लेकर कार्यक्रम चल रहा था. सभी दलों के स्थानीय नेताओं के साथ-साथ पक्ष विपक्ष के काफी संख्या में लोग मौजूद थे, तभी मंच से नीचे उपस्थित भीड़ में बैठे एक आरजेडी नेता इमरान खान ने अपने कुर्सी से उठकर जदयू नेता दिनेश राम चंद्रवंशी को जोरदार थप्पड़ मार दिया.
थप्पड़ पडते ही जदयू नेता भी आवेश में आ गए और उन्होंने चप्पल निकाल कर आरजेडी नेता को पीटना शुरू कर दिया. हालांकि वहां उपस्थित लोगों ने तुरंत बीच बचाव करते हुए दोनों को अलग कर दिया, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर लगभग आधे घंटे तक हंगामा होता रहा और कार्यक्रम भी बाधित हुआ.
जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दिनेश राम चंद्रवंशी ने कहा कि जदयू का एक सिपाही होने के नाते चुनावी चौपाल के दौरान वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की जानकारी दे रहे थे, तभी आरजेडी नेता ने उन्हें रोका. उन्होंने कहा कि आरजेडी नेता ने हमला कर मेरा गला दबाने की कोशिश की. इस क्रम में मुझे गंभीर चोट आई है. उन्होंने आरजेडी नेता इमरान खान पर गोली मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है.
प्रतिष्ठित अखबार जरिए चल रहा था चुनावी चौपाल
चेनारी के स्थानीय विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने प्रतिष्ठित अखबार के चुनावी चौपाल के दौरान आरजेडी समर्थक के जरिए जेडीयू नेता के ऊपर किए गए हमले को निंदनीय बताया. उन्होंने कहा कि सुशासन के सरकार में भी आरजेडी नेताओं के जरिए भरी सभा में गुंडागर्दी की जा रही है. अगर ये दोबारा सत्ता में आ जाएं, तो एक बार फिर बिहार में जंगल राज स्थापित हो जाएगा.
ये भी पढ़ें: Bihar Politics: 'बीजेपी वाले आरजेडी से भी ज्यादा भ्रष्ट', प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा- हमारी सरकार...
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL