पूर्णिया के मजगामा हाट में दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही मां दुर्गा की प्रतिमा तोड़ने पर बवाल मचा है. शुक्रवार की सुबह मां की क्षतिग्रस्त मूर्ति देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया. मूर्ति तोड़ने का आरोप एक विशेष समुदाय के युवकों पर है.

मूर्ति तोड़ने वाले युवक की पिटाई

गुस्साए लोगों ने मूर्ति तोड़ने वाले युवक को पकड़कर खूब पीटा. पिटाई के बाद रस्सी से दोनों हाथ बांध दिए. घटना से लोगों की धार्मिक भावना आहत है. गुस्साए लोग सड़क जाम कर आगजनी और घटना के विरोध में उग्र प्रदर्शन पर उतारू हो गए. पुलिस ने युवक को किसी तरह छुड़ा कर सुरक्षित रखने के लिए उसे पास के एक सरकारी भवन में बंद कर दिया, लेकिन आक्रोशित भीड़ पुलिस पर भी टूट पड़ी और जवानों से मारपीट कर दी.

इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भवन के बाहर जमा होकर युवक को पब्लिक के हवाले करने की मांग करने लगे. विरोध और गुस्से के चलते स्थानीय लोगों ने कई जगह टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया.

वहीं पुलिस ने इस मामले से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है. मामला अमौर प्रखंड के अनगढ़ थाना क्षेत्र का है. मजगामा के मुखिया अबू जागीर ने बताया कि ये घटनाक्रम अफसोसजनक है. किसी भी कीमत पर समाज इसे बर्दाशत नहीं कर सकता है.

मुखिया अबू जागीर ने क्या कहा?

मुखिया अबू जागीर ने कहा कि यहां सदियों से सभी समुदाय के लोग मिल जुलकर रहते आ रहे हैं. एक दूसरे के त्योहार को मिलकर मनाते हैं. दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही मां की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जाना बेहद दुखद है. मुस्लिम समुदाय इसकी निंदा करता है. हम ऐसे युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं.

ये भी पढे़ं: Gayaji Pind Daan: परिवार के साथ गयाजी पहुंचे प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, पितरों का किया पिंडदान