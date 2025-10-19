हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर

RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर

Bihar Election 2025: सीपीआई(एमएल) नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सीट बंटवारे में देरी VIP पार्टी को समायोजित करने के कारण हुई है. लेकिन नाम वापसी तक गठबंधन की पूर्ण एकता स्थापित हो जाएगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 Oct 2025 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वामपंथी खेमे से जुड़ी महत्वपूर्ण पार्टी सीपीआई(एमएल) के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सीट बंटवारे और गठबंधन की एकजुटता पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्वीकार किया कि इस बार का गठबंधन पहले से कहीं बड़ा है, जिसके कारण सीटों के तालमेल में देरी और कुछ असहमति स्वाभाविक थी.

दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को गठबंधन में शामिल करने की इच्छा थी. इसके चलते सभी दलों को अपनी-अपनी सीटों में थोड़ा त्याग करना पड़ा. उन्होंने बताया कि इसी प्रक्रिया के कारण टिकट वितरण में थोड़ी देरी हुई और कुछ सीटों पर पूर्ण एकता तुरंत नहीं बन पाई.

हर विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए पूर्ण एकजुटता

दीपांकर भट्टाचार्य ने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन की ओर से यह तय कर लिया गया है कि किसी भी सीट पर 'फ्रेंडली फाइट' यानी आपसी मुकाबला नहीं होगा. उन्होंने कहा कि हमने साफ कर दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण एकजुटता होनी चाहिए. जहां-जहां थोड़ा भ्रम है, वह भी नाम वापसी की अंतिम तारीख तक सुलझ जाएगा.

वामपंथी दलों ने पूरी ईमानदारी से निभाई अपनी जिम्मेदारी 

सीपीआई(एमएल) नेता ने दावा किया कि वामपंथी दलों ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है और उन्होंने गठबंधन की मजबूती को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी एक सीट पर जीत-हार नहीं, बल्कि पूरे बिहार में फासीवादी ताकतों को रोकने और जनता की आवाज़ को मजबूत करने का है.

दीपांकर भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि भले ही सीट बंटवारे में समय लगा हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की एकजुटता चुनाव के समय और भी मजबूत होगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होते-होते हर सीट पर गठबंधन का साझा उम्मीदवार स्पष्ट हो जाएगा और विपक्षी एकता पहले से अधिक सशक्त रूप में सामने आएगी.

हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं, बल्कि बदलाव है- भट्टाचार्य

दीपांकर भट्टाचार्य ने अंत में कहा कि हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं, बल्कि बदलाव है. बिहार में जनता की उम्मीदें बड़ी हैं और हम एकजुट होकर उन पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीपीआई(एमएल) का यह बयान न केवल सीट बंटवारे से जुड़े असंतोष को शांत करने की कोशिश है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि वामपंथी दल अब भी गठबंधन के भीतर संतुलन और सहयोग बनाए रखना चाहते हैं.

Published at : 19 Oct 2025 12:38 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Dipankar Bhattacharya Bihar Election 2025 BIHAR NEWS CPI(ML)
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
मध्य प्रदेश
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
क्रिकेट
Virat Kohli Duck: कोहली की दूसरी सबसे लंबी 'डक' पारी, IND vs AUS पहले वनडे में बना शर्मनाक रिकॉर्ड
विराट कोहली की दूसरी सबसे लंबी 'डक' पारी, IND vs AUS पहले वनडे में बना शर्मनाक रिकॉर्ड
इंडिया
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा? जानें क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा, क्या बोले एक्सपर्ट?
Advertisement

वीडियोज

दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान
BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
मध्य प्रदेश
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
क्रिकेट
Virat Kohli Duck: कोहली की दूसरी सबसे लंबी 'डक' पारी, IND vs AUS पहले वनडे में बना शर्मनाक रिकॉर्ड
विराट कोहली की दूसरी सबसे लंबी 'डक' पारी, IND vs AUS पहले वनडे में बना शर्मनाक रिकॉर्ड
इंडिया
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा? जानें क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा, क्या बोले एक्सपर्ट?
बॉलीवुड
Diwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें
हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस
ट्रेंडिंग
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
हेल्थ
Pregnancy Body Preparation: प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget