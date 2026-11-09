दिवाली के बाद बिहार की हवा हुई जहरीली, सावधानी बरतने की अपील, अलर्ट जारी

बिहार में दिवाली खत्म होने के बाद हवा की स्थिति खराब हो गई है. वायु प्रदूषण में तेजी से इजाफा हुआ है. राज्य के कई जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सोमवार (9 नवंबर 2026) सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार, बिहार के 27 जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बढ़ा हुआ दर्ज किया गया. इनमें 12 जिले ऑरेंज अलर्ट और 15 जिले येलो अलर्ट की श्रेणी में हैं. राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी भी जिले में रेड अलर्ट की स्थिति नहीं है.

सबसे ज्यादा खराब स्थिति हाजीपुर, सिवान और पटना की है. इन शहरों में AQI 270 के पार पहुंच गया है. प्रदूषण बढ़ने से सांस के मरीजों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ सकती है. कई जगहों पर लोगों आंखों में जलन जैसी परेशानी हो रही है.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी का 37वां बर्थडे: आधी रात को काटा केक, लालू-राबड़ी समेत पूरा परिवार रहा मौजूद

हाजीपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषण, पटना-सिवान भी बेहाल

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, वैशाली जिले के हाजीपुर में सबसे ज्यादा 287 AQI दर्ज किया गया. सिवान में 275 और राजधानी पटना में 274 AQI रहा. इसके अलावा समस्तीपुर के मोहद्दीनगर में 271 और मुजफ्फरपुर में 261 AQI दर्ज किया गया.

इनके अलावा बेगूसराय में 245, आरा में 235, मोतिहारी में 223, बक्सर और औरंगाबाद में 213-213, बेतिया में 209 और गोपालगंज में 206 AQI दर्ज किया गया. ये सभी 12 जिले ऑरेंज अलर्ट की श्रेणी में हैं. इतना एक्यूआई सेहत के लिए काफी घातक है.

12 जिलों में ऑरेंज, 15 में यलो अलर्ट

बिहार के 15 अन्य जिलों में भी हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई. भागलपुर में 199 AQI के साथ सबसे ज्यादा प्रदूषण रहा. मधुबनी में 184, अररिया में 183, राजगीर में 173 और दरभंगा में 171 AQI दर्ज किया गया. वहीं समस्तीपुर में 170, जमुई में 168, गया में 167, बिहारशरीफ में 161, पूर्णिया में 147, छपरा में 140, कटिहार में 137, सहरसा में 132, सीतामढ़ी में 121 और सासाराम में 119 AQI रहा.

200 से ऊपर AQI होने पर बढ़ता है खतरा

वायु गुणवत्ता सूचकांक के 200 से 300 के बीच रहने पर हवा खराब श्रेणी में मानी जाती है. ऐसे में सांस लेने में परेशानी हो सकती है. खासकर अस्थमा, सांस और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. 100 से 200 के बीच AQI भी संवेदनशील लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है.

सांस के मरीज घर से निकलने में बरतें सावधानी

प्रदूषण बढ़ने के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. सांस और दमा के मरीजों को सुबह-शाम बाहर निकलने से बचना चाहिए. जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल करें. बच्चों और बुजुर्गों को भी प्रदूषित हवा से बचाकर रखें. दिवाली के बाद बढ़ा प्रदूषण बिहार के लिए चिंता का विषय बन गया है. आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है या प्रदूषण और बढ़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी.

यह भी पढ़ें- मनीष कश्यप कब करेंगे शादी? जानें कैसे हुई थी अनुष्का से मुलाकात