ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिवाली के बाद बिहार की हवा हुई जहरीली, सावधानी बरतने की अपील, अलर्ट जारी

दिवाली के बाद बिहार की हवा हुई जहरीली, सावधानी बरतने की अपील, अलर्ट जारी

दिवाली के बाद बिहार में वायु प्रदूषण बढ़ गया है. हाजीपुर में 287, सिवान में 275 और पटना में 274 AQI दर्ज हुआ. राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज और 15 में यलो अलर्ट जारी है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 09 Nov 2026 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में दिवाली खत्म होने के बाद हवा की स्थिति खराब हो गई है. वायु प्रदूषण में तेजी से इजाफा हुआ है. राज्य के कई जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सोमवार (9 नवंबर 2026) सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार, बिहार के 27 जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बढ़ा हुआ दर्ज किया गया. इनमें 12 जिले ऑरेंज अलर्ट और 15 जिले येलो अलर्ट की श्रेणी में हैं. राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी भी जिले में रेड अलर्ट की स्थिति नहीं है.

सबसे ज्यादा खराब स्थिति हाजीपुर, सिवान और पटना की है. इन शहरों में AQI 270 के पार पहुंच गया है. प्रदूषण बढ़ने से सांस के मरीजों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ सकती है. कई जगहों पर लोगों आंखों में जलन जैसी परेशानी हो रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
तेजस्वी का 37वां बर्थडे: आधी रात को काटा केक, लालू-राबड़ी समेत पूरा परिवार रहा मौजूद
तेजस्वी का 37वां बर्थडे: आधी रात को काटा केक, लालू-राबड़ी समेत पूरा परिवार रहा मौजूद
बिहार
मनीष कश्यप कब करेंगे शादी? जानें कैसे हुई थी अनुष्का से मुलाकात
मनीष कश्यप कब करेंगे शादी? जानें कैसे हुई थी अनुष्का से मुलाकात
बिहार
बेटी की शादी का कार्ड लेकर खुद सामने आए अनंत सिंह, बताया किस-किस को बुलाएंगे
बेटी की शादी का कार्ड लेकर खुद सामने आए अनंत सिंह, बताया किस-किस को बुलाएंगे
बिहार
नालंदा: अंधविश्वास के शक में खूनी वारदात! लाठी-डंडों से पीटकर पड़ोसी की हत्या
नालंदा: अंधविश्वास के शक में खूनी वारदात! लाठी-डंडों से पीटकर पड़ोसी की हत्या

यह भी पढ़ें- तेजस्वी का 37वां बर्थडे: आधी रात को काटा केक, लालू-राबड़ी समेत पूरा परिवार रहा मौजूद

हाजीपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषण, पटना-सिवान भी बेहाल

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, वैशाली जिले के हाजीपुर में सबसे ज्यादा 287 AQI दर्ज किया गया. सिवान में 275 और राजधानी पटना में 274 AQI रहा. इसके अलावा समस्तीपुर के मोहद्दीनगर में 271 और मुजफ्फरपुर में 261 AQI दर्ज किया गया.

इनके अलावा बेगूसराय में 245, आरा में 235, मोतिहारी में 223, बक्सर और औरंगाबाद में 213-213, बेतिया में 209 और गोपालगंज में 206 AQI दर्ज किया गया. ये सभी 12 जिले ऑरेंज अलर्ट की श्रेणी में हैं. इतना एक्यूआई सेहत के लिए काफी घातक है.

12 जिलों में ऑरेंज, 15 में यलो अलर्ट

बिहार के 15 अन्य जिलों में भी हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई. भागलपुर में 199 AQI के साथ सबसे ज्यादा प्रदूषण रहा. मधुबनी में 184, अररिया में 183, राजगीर में 173 और दरभंगा में 171 AQI दर्ज किया गया. वहीं समस्तीपुर में 170, जमुई में 168, गया में 167, बिहारशरीफ में 161, पूर्णिया में 147, छपरा में 140, कटिहार में 137, सहरसा में 132, सीतामढ़ी में 121 और सासाराम में 119 AQI रहा.

200 से ऊपर AQI होने पर बढ़ता है खतरा

वायु गुणवत्ता सूचकांक के 200 से 300 के बीच रहने पर हवा खराब श्रेणी में मानी जाती है. ऐसे में सांस लेने में परेशानी हो सकती है. खासकर अस्थमा, सांस और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. 100 से 200 के बीच AQI भी संवेदनशील लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है. 

सांस के मरीज घर से निकलने में बरतें सावधानी

प्रदूषण बढ़ने के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. सांस और दमा के मरीजों को सुबह-शाम बाहर निकलने से बचना चाहिए. जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल करें. बच्चों और बुजुर्गों को भी प्रदूषित हवा से बचाकर रखें. दिवाली के बाद बढ़ा प्रदूषण बिहार के लिए चिंता का विषय बन गया है. आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है या प्रदूषण और बढ़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी.

यह भी पढ़ें- मनीष कश्यप कब करेंगे शादी? जानें कैसे हुई थी अनुष्का से मुलाकात

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Bihar Air Pollution Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
तेजस्वी का 37वां बर्थडे: आधी रात को काटा केक, लालू-राबड़ी समेत पूरा परिवार रहा मौजूद
तेजस्वी का 37वां बर्थडे: आधी रात को काटा केक, लालू-राबड़ी समेत पूरा परिवार रहा मौजूद
बिहार
मनीष कश्यप कब करेंगे शादी? जानें कैसे हुई थी अनुष्का से मुलाकात
मनीष कश्यप कब करेंगे शादी? जानें कैसे हुई थी अनुष्का से मुलाकात
बिहार
बेटी की शादी का कार्ड लेकर खुद सामने आए अनंत सिंह, बताया किस-किस को बुलाएंगे
बेटी की शादी का कार्ड लेकर खुद सामने आए अनंत सिंह, बताया किस-किस को बुलाएंगे
बिहार
नालंदा: अंधविश्वास के शक में खूनी वारदात! लाठी-डंडों से पीटकर पड़ोसी की हत्या
नालंदा: अंधविश्वास के शक में खूनी वारदात! लाठी-डंडों से पीटकर पड़ोसी की हत्या
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
विश्व
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
इंडिया
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
छत्तीसगढ़
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
ऑटो
Winter Bike Tyre Pressure: ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget