बिहार चुनाव के नतीजों के बाद मिला बड़ा तोहफा, इस जिले का एयरपोर्ट होगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

बिहार को जल्द ही एक बड़ी हवाई सुविधा मिलने वाली है. राज्य सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट को बिहार का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने की दिशा में औपचारिक कदम बढ़ा दिए हैं. बिहार के मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार के नागर विमानन मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखकर दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने का अनुरोध किया है. फिलहाल राज्य में 24 एयरपोर्ट मौजूद हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी पूर्ण अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है.

राज्य सरकार के अनुसार, बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं. भागलपुर के सुल्तानगंज और राजगीर के लंदा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिल चुकी है. पटना के बिहटा में नया एयरपोर्ट भी निर्माणाधीन है, जिससे राजधानी की बढ़ती हवाई यात्री संख्या को राहत मिलेगी.

पटना एयरपोर्ट का अंतरराष्ट्रीय दर्जा सिर्फ नाम भर

पटना का जेपी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बीते दो दशकों से सिर्फ नाम का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है. 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के हाईजैक कर कंधार ले जाए जाने की घटना के बाद यहां से नेपाल के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी गई थीं. उससे पहले पटना एयरपोर्ट से केवल काठमांडू के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित होती थी

इसी तरह गया एयरपोर्ट जापान, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार जैसे एशियाई देशों से सीधी कनेक्टिविटी रखता है, लेकिन इसे भी अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है. यह व्यवस्था राज्य में हवाई सुविधाओं की सीमाओं को दर्शाती है.

कस्टम एयरपोर्ट की श्रेणी में आता है पटना एयरपोर्ट

भारत में चार तरह के एयरपोर्ट होते हैं अंतरराष्ट्रीय, घरेलू, कस्टम और डिफेंस. अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बड़े होते हैं और यहां घरेलू व अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होती हैं. देश में ऐसे 29 एयरपोर्ट हैं. वहीं कस्टम एयरपोर्ट पर यात्रियों से अधिक सामान के आयात और जांच का प्रबंध होता है और इन पर कस्टम अधिकारी तैनात होते हैं. पटना एयरपोर्ट वर्तमान में कस्टम एयरपोर्ट की श्रेणी में आता है, लेकिन यहां कस्टम और इमिग्रेशन दोनों विभागों के अधिकारी पद रिक्त हैं.

दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार शुरू

दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने के लिए सबसे बड़ा कदम इसके रनवे के विस्तार का है. वर्तमान में रनवे की लंबाई 2743 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 3657 मीटर करने की योजना है. इसके लिए 244 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से 89.75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है.

इसके साथ ही एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की भी तैयारी है, ताकि क्षेत्र में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिल सके. राज्य सरकार का मानना है कि दरभंगा एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय बनने से न केवल मिथिला क्षेत्र बल्कि पूरे बिहार की हवाई कनेक्टिविटी और आर्थिक संभावनाओं में बड़ा बदलाव आएगा.

