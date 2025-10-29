बिहार में दिखा चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का असर, राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी निर्देश के अनुसार बंगाल की खाड़ी से पश्चिम-मध्य में गंभीर चक्रवाती तूफान 'मोंथा' देर रात्रि में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना जताई गई थी जिसकी हवा की गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना जताई गई थी.

उसका असर अब बिहार में दिखने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज बुधवार (29 अक्टूबर) से लेकर आगामी 1 नवंबर तक राज्य के मौसम में बदलाव के आसार हैं.. इन चार दिनों के दौरान राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की तो कहीं-कहीं भारी वर्षा, तेज हवा मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है.

राज्य के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज से ही राज्य के कई जिलों में वर्षा की शुरुआत हो जाएगी. आज बुधवार को राज्य के 8 जिले जमुई, बांका, मुंगेर,भागलपुर,कटिहार, गया, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में कुछ जगह पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है.

वहीं उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में बादल बने रहने के साथ हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा तो राज्य के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा की संभावना है. इन जगहों पर मेघ गर्जन वज्रपात और कई जगह पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है.

अगले दो दिनों मौसम रहेगा सक्रिय

आज से ज्यादा कल गुरुवार और परसों शुक्रवार को राज्य में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा. इन दो दिनों में राजधानी पटना सहित लगभग सभी जिलों में अधिक वर्षा और वज्रपात की संभावना बन रही है.कई जिलों में भारी वर्षा से लेकर बहुत ज्यादा भारी वर्षा भी दर्ज हो सकती है.

वर्षा के साथ-साथ आज से 4 दिनों तक राज्य के तापमान में भी दो से चार डिग्री गिरावट होने की संभावना है. माना जा रहा है कि इस वर्षा के साथ ठंड की भी शुरुआत हो सकती है. हालांकि बीते मंगलवार को राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहे.

सबसे अधिक तापमान फारबिसगंज में 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा तो पटना में 31.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. बिक्रमगंज, सिवान, बक्सर रोहतास के डेहरी में 29 डिग्री के करीब तापमान रहा तो सबसे कम तापमान पश्चिम चंपारण के बाल्मीकि नगर में 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई.