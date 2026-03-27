रामनवमी के मौके पर बिहार के साथ ही पूरे देश में उत्साह है. मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी है. हिंदू भक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं. पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर पर सुबह 2:00 बजे से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए. 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी. इस बीच महावीर मंदिर के पास स्थित जामा मस्जिद के पास जुम्मे की नमाज भी पढ़ी गई.

एक तरफ हिंदू भक्त लाइन में लग कर जय श्री राम के नारे लगाते रहे तो उसी जगह पर मुस्लिम भाई अल्लाह हू अकबर भी करते रहे. कुल मिलाकर रामनवमी के मौके पर हिंदू-मुस्लिम एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी महावीर मंदिर के पास देखने को मिल रही है.

महावीर मंदिर में पूजा के लिए लगी लंबी कतार

दरअसल पटना जंक्शन के पास मस्जिद और महावीर मंदिर के बीच की दूरी में करीब 30 से 40 मीटर का अंतर है. महावीर मंदिर में लंबी कतार के लिए करीब डेढ़ किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई और लंबी लाइन लगी. मस्जिद को पार करते हुए राम भक्त जय श्री राम के नारे लगा कर मंदिर जा रहे थे. जब 1:00 बजे जुम्मे की नमाज के लिए नमाजी मस्जिद पहुंचने लगे, उसके बाद हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग एक साथ मस्जिद के पास आए.

महावीर मंदिर में पूजा तो पास वाली मस्जिद में हुई नमाज अदा

जब नमाजी लोग आने लगे तो कुछ देर के लिए राम भक्तों की लाइन को रोका गया और मुस्लिम भाइयों को पार कराया गया फिर जय श्री राम के नारे लगने लगे फिर मुस्लिम लोग आगे बढ़े. इस तरह का सिलसिला काफी देर तक दिखा और महावीर मंदिर में जय श्री राम के नारे लगते रहे तो जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई.

हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल

इसमें न्यू मार्केट व्यवसायिक संघ के सभी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. हालांकि सुरक्षाकर्मी भी यहां पर मौजूद थे लेकिन दुकानदारों ने बताया कि कई सालों से ऐसा हो रहा है. कई बार ऐसा हुआ है जब एक तरफ जुम्मे की नमाज और दूसरी तरफ भगवान राम की भी पूजा की गई. सभी लोग मिलकर चलते रहे और आज भी हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया.

मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया शरबत वितरण

रामनवमी पर पटना के महावीर मंदिर पर हिंदू-मुस्लिम एकता का एक और नजारा दिखा. मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद से पानी लाकर शरबत का काउंटर लगाकर हिंदू भक्तों की सेवा में लगे रहे. मोहम्मद शकील ने बताया कि कई सालों से यह चला रहा है. रामनवमी के दिन न्यू मार्केट के जितने मुस्लिम दुकानदार हैं, वो पूरा सहयोग करते हैं. आज जुम्मे की नमाज हुई, हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों ने मिलकर हिंदू भक्तों को रोक कर मुस्लिम भाइयों को मस्जिद में प्रवेश करवाया लेकिन जब नमाज खत्म हुई तो पीछे के दरवाजे से निकले. हिंदू भक्तों को डिस्टर्ब नहीं किया गया.