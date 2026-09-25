SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
बिहार कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची से संबंधित मुद्दों के खिलाफ शुक्रवार (25 सितंबर) को पटना में विरोध मार्च निकाला. इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया.
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "चुनाव आयोग के खिलाफ ये है कि राहुल गांधी जी लगातार जो उनकी पोल खोल रहे थे...आज साबित हो गया कि बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी से सरकार बनी है. राहुल गांधी का जवाब अब तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है."
#WATCH बिहार | पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। pic.twitter.com/TomgaHseY1— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 25, 2026
उन्होंने कहा, "हम सड़क पर इसलिए निकले हैं कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए."(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)