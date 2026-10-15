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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबगहा में पुलिस टीम पर हमला, वारंटी को छुड़ाया; थानाध्यक्ष समेत 5 जवान घायल

बगहा में पुलिस टीम पर हमला, वारंटी को छुड़ाया; थानाध्यक्ष समेत 5 जवान घायल

बगहा के नौरंगिया में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ. नागेंद्र बीन को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया गया. थानाध्यक्ष समेत पांच जवान घायल हुए हैं.

Written By : दीपक अग्रवाल |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 15 Oct 2026 12:39 PM (IST)
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बिहार के बगहा पुलिस जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र में वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया. आरोप है कि ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की और पथराव भी किया. इस दौरान पुलिस की गिरफ्त में आए वारंटी नागेंद्र बीन को जबरन छुड़ा लिया गया. हमले में थानाध्यक्ष राज रौशन समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. घटना के बाद पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, नौरंगिया थाना कांड संख्या 89/26 के वारंटी नागेंद्र बीन और भूलन बीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम निकली थी. बुधवार (14 अक्टूबर 2026) रात करीब 10 बजे थानाध्यक्ष राज रौशन के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची. पुलिस ने मौके से नागेंद्र बीन को गिरफ्तार कर लिया. इसी दौरान अशोक बीन समेत एक दर्जन से अधिक लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया.

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पुलिसकर्मियों से हाथापाई, थानाध्यक्ष के कपड़े फाड़ने का आरोप

आरोप है कि विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया. इसके बाद हाथापाई और रोड़ेबाजी की गई. इस दौरान थानाध्यक्ष के कपड़े भी फाड़ दिए गए. भीड़ ने पुलिस अभिरक्षा से नागेंद्र बीन को जबरन छुड़ा लिया. हमले में थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसकर्मी चोटिल हो गए. पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मौके से निकलकर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी.

कई थानों की पुलिस पहुंची, छह लोग हिरासत में

घटना की सूचना मिलने पर एसडीपीओ बगहा के निर्देश पर कई थानों की पुलिस गांव पहुंची. पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया. घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए हरनाटांड स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस टीम पर हमला करने और आरोपी को अभिरक्षा से छुड़ाने के आरोप में अलग प्राथमिकी दर्ज की है. मामले में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

फरार वारंटी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

पुलिस अधीक्षक के अनुसार, हमले में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है. उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है. पुलिस अभिरक्षा से फरार नागेंद्र बीन को पकड़ने के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. फरार वारंटी और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- तेजस्वी यादव का अपने ही क्षेत्र में भारी विरोध, लोग बोले- इस्तीफा दे दीजिए

Published at : 15 Oct 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
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