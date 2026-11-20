बिहार में कथित चना दाल घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह से लंबी पूछताछ की. जांच एजेंसी 50 से 60 लाख रुपये के कथित लेन-देन और उससे जुड़े पैसों के पूरे हिसाब-किताब की पड़ताल कर रही है. यह मामला रियायती दर पर भारत चना दाल की आपूर्ति के नाम पर हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है.

सुनील कुमार सिंह दो समन मिलने के बावजूद ED के सामने पेश नहीं हुए थे. इसके बाद तीसरे समन पर वह अपने वकील के साथ जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे. यहां अधिकारियों ने उनसे दाल की आपूर्ति के नाम पर लोगों से जुटाई गई रकम, उसके ट्रांसफर और इस्तेमाल को लेकर सवाल पूछे.

पीएम मोदी के आगमन पर पटना में बदलेगा ट्रैफिक रूट, कई रास्तों पर पाबंदी

जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लोगों से लिए गए पैसे कहां गए और उनका इस्तेमाल किन कामों में किया गया. साथ ही, इस पूरे मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही, इसकी भी जांच की जा रही है.

बिस्कोमान अध्यक्ष रहते हुए पैसे लेने का आरोप

आरोप है कि सुनील कुमार सिंह जब बिस्कोमान के अध्यक्ष थे, उस दौरान रियायती दर पर भारत चना दाल उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से पैसे लिए गए. हालांकि, आरोप के मुताबिक कई लोगों को पैसे लेने के बावजूद दाल की आपूर्ति नहीं की गई.

इस मामले में पुलिस सितंबर 2026 में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. अब ED मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है.

अनंत सिंह के यहां शाही शादी: लाल किला, हवा महल की तर्ज पर मंडप, खाने का मेन्यू आया सामने

पत्नी और बेटे की भूमिका भी जांच के दायरे में

ED की जांच सिर्फ सुनील कुमार सिंह तक सीमित नहीं है. उनकी पत्नी और बेटे की भूमिका भी जांच एजेंसी के रडार पर है. अधिकारियों की नजर इस बात पर है कि कथित तौर पर जुटाई गई रकम किन खातों में पहुंची और क्या इस पैसे को दूसरे लोगों के जरिए ट्रांसफर किया गया. जांच एजेंसी पूरे मनी ट्रेल को खंगाल रही है. आने वाले दिनों में इस मामले में पूछताछ और आगे की कार्रवाई की जा सकती है.