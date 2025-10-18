बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी, इन 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है. कांग्रेस ने शनिवार (18 अक्टूबर) को तीसरी लिस्ट में पांच प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है. पार्टी ने नरकटियागंज सीट से शाश्वत केदार पांडे को उम्मीदवार बनाया है. किशनगंज विधानसभा सीट से मोहम्मद कमरुल होदा को चुनाव मैदान में उतारा है.

इसके साथ ही कसबा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मोहम्मद इरफान आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं पूर्णिया सीट से जितेंद्र यादव को टिकट दिया गया है. इसके अलावा गया शहर से मोहन श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया है.

कांग्रेस ने अबतक 54 प्रत्याशियों को उतारा

कांग्रेस इससे पहले दो लिस्ट जारी कर चुकी है. पार्टी ने बिहार में अबतक 54 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है. पहली लिस्ट में 48 प्रत्याशियों के नाम थे, वहीं दूसरी सूची में सिर्फ एक प्रत्याशी का नाम था. पहली लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम थे उनमें कुटुम्बा सीट से पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख राजेश राम और कदवा से सीएलपी नेता शकील अहमद खान को मैदान में उतारा गया. पार्टी ने राजद सहित महागठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी.

2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उतारे थे उम्मीदवार

गौरतलब है कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से वह सिर्फ 19 पर जीत हासिल कर पाई थी. महागठबंधन में RJD, कांग्रेस, सीपीआई (ML), सीपीआई और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) हैं. अब भी इन घटक दलों के बीच कई सीटों पर सहमति नहीं बन सकी है. ऐसे में कई सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही आमने-सामने चुनाव मैदान में ताल ठोंक रहे हैं.

बिहार में विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे. पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी, वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.