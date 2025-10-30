राहुल गांधी को मनोज तिवारी ने 'चेताया', 'आपको सनातन का अपमान करना है करते रहो, लेकिन…'

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोल है. गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को पटना में पत्रकारों से सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो व्यक्ति छठ के घाट पर जाने वालों को, छठ में शामिल होने वाले छठ प्रेमियों को ड्रामा बता रहे हैं, ऐसे छठ मां का अपमान करने वाले राहुल गांधी को और उनके गठबंधन को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी.

मनोज तिवारी ने कहा, "छठ करने वाले लोग जो छठ व्रती होते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग घाट पर जाते हैं, घाट साफ करते हैं, पानी साफ करते हैं, और बहुत सारे लोग इस आस्था के महापर्व में खड़े होकर अर्घ्य देने वालों को देखते हैं, स्वयं भी भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं वो ड्रामा हो गया? छठ पूजा में शामिल होने वाले लोग ड्रामा करते हैं? आपको छठ का सम्मान नहीं करना है मत करो, आपको सनातन का अपमान करना है करते रहो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के छठ के साथ खड़े होने की भावना को ड्रामा बताना ये करोड़ों उन लोगों को आप गाली दे रहे हो जो छठ का प्रसाद खाने के लिए छठ के व्रतियों को प्रणाम करने के लिए सूर्य को प्रणाम करने के लिए घाट पर जाते हैं."

तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार

अभी महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की नैतिकता पर सवाल उठाया है. इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि वो आचार संहिता से बहुत पहले का बिहार सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है. आगे जब हमारी फिर से सरकार बनेगी तो, ऐसे और भी बहुत लोगों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण दिया जाएगा.

आगे उन्होंने कहा कि इससे जिनके पेट में दर्द हो रहा है ये वही लोग हैं जब इनको मौका मिला था यो बहन-बेटियों को उठाते थे, तब तो ये लोग भ्रष्टाचार करते थे. अब एनडीए सरकार है तो उसी पैसे से महिलाओं को सहायता हो रही है, पुल बन रहा है, हाईवे बन रहा है, एम्स बन रहा है, बड़े-बड़े ब्रिज बन रहे हैं. ये एनडीए के कार्य करने का तरीका है. जिनको दर्द हो रहा है वो अपने शासन को याद करें.

