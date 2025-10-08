रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग ने पिता को ऐसे किया याद, बोले- 'आगामी चुनाव आपके…'

लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज (बुधवार) पुण्यतिथि है. इस मौके पर उनके बेटे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भावुक नजर आए. उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए एक्स पर बुधवार (08 अक्टूबर, 2025) की सुबह पोस्ट किया. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' का उन्होंने जिक्र किया है.

चिराग पासवान ने लिखा, "पापा, आपकी पुण्यतिथि पर आपको मेरा नमन. मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन "बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट" को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं. बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना आपने देखा था, अब समय आ गया है उसे धरातल पर उतारने का. आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है."

'आगामी चुनाव आपके संकल्प को पूरा करने का अवसर'

वे आगे लिखते हैं, "बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है. आगामी चुनाव आपके संकल्प को पूरा करने का अवसर है. बिहार को नई दिशा देने, हर बिहारी के सपनों को साकार करने का अवसर है. आपके द्वारा बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं. पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का सपना है कि आगामी चुनाव में आपके सपनों को पूरा किया जा सके. पापा, आपकी प्रेरणा - आशीर्वाद और आदर्श सदैव मेरे मार्गदर्शक रहेंगे."

