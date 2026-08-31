तेज प्रताप ने केंद्र और बिहार सरकार से मांगी सुरक्षा, 'मुझे तत्काल…'

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है. उन्होंने बीते रविवार (30 अगस्त, 2026) को एक्स पर पोस्ट करते हुए अपील की है और कहा है कि उनकी सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा है, "मेरी सुरक्षा को लेकर केंद्र एवं बिहार सरकार से गंभीर अपील… पिछले कई दिनों से मेरी सुरक्षा को लेकर लगातार गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं. दो दिन पूर्व मेरे आवास के बाहर दो शराब के नशे में लोगों को पकड़ा गया, जिसके बाद सचिवालय थाना को सूचना देकर पुलिस के हवाले किया गया. इसके बाद संबंधित लोगों के परिजनों द्वारा मेरे आवास के बाहर इकट्ठा होकर घेराव किया जाना सुरक्षा की दृष्टि से बेहद चिंताजनक घटना है."

'मेरी सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए'

एक्स पोस्ट के माध्यम से तेज प्रताप ने कहा कि मेरे कार्यक्रम बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रस्तावित हैं, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण मेरा आवागमन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना प्रभावित हो रहा है. लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए मेरी सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

मेरी सुरक्षा को लेकर केंद्र एवं बिहार सरकार से गंभीर अपील



पिछले कई दिनों से मेरी सुरक्षा को लेकर लगातार गंभीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। दो दिन पूर्व मेरे आवास के बाहर दो शराब के नशे में लोगों को पकड़ा गया, जिसके बाद सचिवालय थाना को सूचना देकर पुलिस के हवाले किया गया। इसके… — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 30, 2026

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केंद्र सरकार और बिहार सरकार से अपील करते हुए कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए. आवास के साथ-साथ आवागमन की सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा की जाए. उन्होंने कहा, "मुझे तत्काल पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए. किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए समय रहते आवश्यक कदम उठाना बेहद जरूरी है."

बता दें कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं. एक तरफ 'भोजपुरी बवाल' शो में वो कई तरह के दावे कर रहे हैं तो दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री को लेकर टिप्पणी की है जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया है. इस तरह वे फिर से चर्चा में बने हुए हैं.

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