NDA में सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं चिराग पासवान? खुद बोले, 'बस एक मांग है और वो...'

सीट शेयरिंग पर केंद्रीय मंत्री और LJP(R) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि सूत्रों के हवाले से आप सभी को जानकारी तो है ही. उन्होंने कहा एक बात स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छे तरीके से चल रही है. मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा. और सूत्रों के माध्यम से खबरें आप लोग अपने चैनल पर चला रहे हैं, वो सब गलत हैं.

खगड़िया में बुधवा (8 अक्टूबर) को चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं तो हर रोज देखता हैं कि आज चिराग नाराज हैं, आज चिराग खुश हैं. आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की, आज चिराग ने उतनी सीटों की मांग की."

सीटों को लेकर कोई नाराजगी नहीं- चिराग पासवान

इसके आगे उन्होंने कहा, "जैसे ही चर्चा पूरी हो जाएगी अधिकृत जानकारी आप सब के साथ साझा की जाएगी. लेकिन बार-बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि चिराग नाराज हैं, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं...चिराग पासवान बस एक मांग करता है और वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की मांग. चिराग की मांग न किसी पद को लेकर है, न किसी से नाराजगी को लेकर है. न सीटों को लेकर है." गौरतलब है कि चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा है. चिराग केंद्र में मंत्री हैं.

NDA में कहां फंसा है पेच?

सूत्रों की मानें तो एनडीए में सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है. इसकी वजह जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की मांग है. मांझी 15 सीटों पर अड़े हुए तो जेडीयू और बीजेपी 7-8 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है. वहीं चिराग पासवान के बारे में सूत्र बता रहे हैं कि वो 36-40 सीटों पर अड़े हुए हैं जबकि जेडीयू और बीजेपी 22 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है.