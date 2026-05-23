खेसारी लाल यादव की BJP से बढ़ रही नजदीकी? नितिन नवीन से मुलाकात के बाद अटकलें तेज

भोजपुरी सुपरस्टार और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है. इस दौरान वहां सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे. बताया जा रहा है कि खेसारी लाल ने नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की है लेकिन कयासों के दौर भी शुरू हो गए हैं. सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में खेसारी बीजेपी में शामिल होंगे?

खेसारी लाल यादव पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव राजद के टिकट पर लड़े थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. बताया जा रहा है कि सीएम सम्राट चौधरी भी नितिन नवीन से मिलने के लिए ही पहुंचे थे, उसी दौरान खेसारी लाल भी आ गये.

मैं किसी पार्टी में आने जाने वाला नहीं हूं- खेसारी लाल यादव

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद खेसारी लाल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''नितिन नवीन बिहार के हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. मेरा व्यक्तिगत रिश्ता उनसे पहले से है. मैं किसी पार्टी में आने जाने वाला नहीं हूं. मैं कलाकार हूं, कलाकार रहूंगा. मुझे कलाकार ही रहने दिया जाए.''

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सम्राट चौधरी के एनकाउंटर वाले बयान पर क्या बोले थे खेसारी?

पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एनकाउंटर वाले बयान को लेकर भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी थी. 22 मई को उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जात नहीं होती और उसे सिर्फ अपराधी के रूप में ही देखा जाना चाहिए. किसी भी अपराध को जाति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अपने हिसाब से बोल रहे हैं.

दरअसल, बिहार में पिछले कुछ दिनों से पुलिस एनकाउंटर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राज्य में जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है. इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया था कि 'जाति पूछकर ही गोली चलाओ.' सीएम का यह बयान सामने आने के बाद राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक बहस शुरू हो गई.

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